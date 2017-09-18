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Курс доллара на сегодня, 18 сентября 2017: ЦБ РФ загнал себя в угол, обесценивая рубль - эксперты

Опубликовано 17.09.17 23:48 Курс доллара на сегодня, 18 сентября 2017: ЦБ РФ загнал себя в угол, обесценивая рубль - эксперты

Курс валют на сегодня, 18 сентября 2017: Банк России опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 18 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 18 сентября 2017 составляет 57,53 руб., курс евро на сегодня равен 68,58 руб.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

В минувшую пятницу регулятор озвучил свое решение по процентной ставке: показатель был снижен на 0,5 пп. - до 8,5%. По словам экспертов, теперь ключевой ставкой ЦБ РФ является не учетная ставка, как раньше, а ставка овернайт. При этом ужшкммт обсуждалось снижение либо на 0,25 пп., либо на 0,5 пп., и в итоге было принято решение снизить на 0,5 пп.

По мнению заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, Банк России загнал сам себя в угол.

"Если бы он понизил ставку раньше, то есть понижал бы ее раньше более агрессивными темпами, то сейчас можно было бы уже этого не делать. Но инфляция заставляет ЦБ понижать ставку, при том что снижение ставки, повторюсь, влечет за собой, рано или поздно, прекращение операций керри-трейд – а это обесценивание национальной валюты", - приводит его слова "Финам".

Согласно прогнозу ряда экспертов, к концу года ставка может оказаться на уровне 8%-8,25%, чему вполне соответствуют нынешние темпы снижения.
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