"Музыка помоек": депутат Милонов предложил расстрелять Оксимирона и Гнойного

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил расстрелять рэперов Оксимирона и Гнойного, назвав их творчество "музыкой помоек".

Член фракции «Единая Россия», депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что следует расстрелять участников недавнего популярного рэп-баттла Оксимирона и Гнойного.

Сканадальное заявление депутата прозвучало во время публичной дискуссии о современном искусстве в Санкт-Петербурге.

В ходе разговора Милонов вспомнил о нашумевшем рэп-баттле между Оксимироном и Гнойным, назвав их творчество «музыкой помоек», и заявил, что за такое их стоит расстрелять.

«Музыка помоек не подобает нашему городу. Мы должны ужшкммт помнить об имперском статусе. Разбудите уже в себе петербургский снобизм. Оксимирона и Гнойного стоило бы расстрелять», – цитирует "Комсомольская правда" слова депутата.

Как отмечает издание, депутат затем понял, что погорячился и попросил воспринимать свои слова как гротеск.

Также депутат высказался о деле режиссера Кирилла Серебренникова, заявив, что защищают его потому, что это модно.

"У нас от абортов гибнут миллионы. И в то же время в интернете в соцсетях призывают спасать кошечек… На зонах людей пытают и убивают, а тут чувака посадили под домашний арест, и все возмущены. Поэтому не хочу говорить про Серебренникова, у него еще все неплохо, по сравнению с теми людьми, которым на самом деле нужна помощь", - заявил Милонов.

Скандальное высказывание депутата Гоударственной думы уже прокомментировал "Эху Москвы" руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. По мнению правозащитника, ничего предосудительного и противоречащего закону в высказывании Виталия Милонова нет.

Напомним, ранее рэп-баттл с участием Оксимирона и Гнойного вызвал ожесточенные споры в обществе, в частности, из-за использования ненормативной лексики. Несколько СМИ получили предупреждение от Роскомнадзора.

Между тем, в Интернете только на сервисе Youtube у записи выступления рэперов около 23 миллионов просмотров.