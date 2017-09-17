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В Британии нашли могилу предполагаемого Джека-потрошителя (ФОТО)

Опубликовано 17.09.17 10:43 В Британии нашли могилу предполагаемого Джека-потрошителя (ФОТО)

Исследователь Дэвид Буллок выяснил, кто был Джеком-потрошителем, совершившим серию убийств в конце XIX века.

Могила маньяка, известного как Джек-потрошитель, может находиться на лондонском кладбище Нунхед. Об этом говорится в книге исследователя Дэвида Буллока, который большую часть своей жизни посвятил установлению личности серийного убийцы, передает РИА Новости.

В ходе исследований Буллок изучил документы, которые находились в психиатрической лечебнице Бродмур, где, как предполагалось, умер Катбуш. Он подходит по всем критериям под описание Джека-потрошителя. Когда произошла серия убийств, он работал в лондонском районе Уайтчепел, ненавидел проституток, при этом увлекался анатомией и хирургией.

Известно, что в 1891 году Катбуша ужшкммт арестовали за нападения на двух женщин. Буллок выяснил, что Катбуш похоронен на лондонском кладбище Нунхед, ранее известным как кладбище Всех Святых, там же покоится и вся его семья, отмечает НТВ.

Джеком-потрошителем называли маньяка, который орудовал в Уайтчепеле и прилегающих к нему районах британской столицы во второй половине 1888 года. Прозвище взято из письма, присланного в центральное агентство новостей. Его автор взял на себя ответственность за серию убийств. Жертвами преступлений, которые приписывали Джеку-потрошителю, были проститутки из трущоб. Маньяк перерезал продажным женщинам горло и вспарывал животы. Всего на его счету не менее 6 таких преступлений.
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