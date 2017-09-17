Исследователь Дэвид Буллок выяснил, кто был Джеком-потрошителем, совершившим серию убийств в конце XIX века.

Могила маньяка, известного как Джек-потрошитель, может находиться на лондонском кладбище Нунхед. Об этом говорится в книге исследователя Дэвида Буллока, который большую часть своей жизни посвятил установлению личности серийного убийцы, передает РИА Новости.

Jack The Ripper’s grave REVEALED: Killer who slayed prostitutes in revenge for sex disease https://t.co/NvH7AhpI0J pic.twitter.com/yncUby6Tzy — Daily Star (@Daily_Star) 16 сентября 2017 г.

В ходе исследований Буллок изучил документы, которые находились в психиатрической лечебнице Бродмур, где, как предполагалось, умер Катбуш. Он подходит по всем критериям под описание Джека-потрошителя. Когда произошла серия убийств, он работал в лондонском районе Уайтчепел, ненавидел проституток, при этом увлекался анатомией и хирургией.

Известно, что в 1891 году Катбуша ужшкммт арестовали за нападения на двух женщин. Буллок выяснил, что Катбуш похоронен на лондонском кладбище Нунхед, ранее известным как кладбище Всех Святых, там же покоится и вся его семья, отмечает НТВ.



Джеком-потрошителем называли маньяка, который орудовал в Уайтчепеле и прилегающих к нему районах британской столицы во второй половине 1888 года. Прозвище взято из письма, присланного в центральное агентство новостей. Его автор взял на себя ответственность за серию убийств. Жертвами преступлений, которые приписывали Джеку-потрошителю, были проститутки из трущоб. Маньяк перерезал продажным женщинам горло и вспарывал животы. Всего на его счету не менее 6 таких преступлений.