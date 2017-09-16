США прокомментировали «катастрофу российского Су-27» в Неваде

Ранее СМИ сообщили, что в штате Невада рядом с "зоной 51" при таинственных обстоятельствах разбился российский истребитель Су-27, за штурвалом которого находился подполковник ВВС США.

Представители пресс-службы ВВС США не стали комментировать крушение летательного аппарата на военной базе Неллис в штате Невада, сославшись на серкетную информацию о данном инциденте.

«Все детали относительно инцидента, который произошел 5 сентября, засекречены», — заявила сотрудница пресс-службы базы РИА Новости.

Напомним, ранее издание Aviation Week сообщило, что 5 сентября в ходе учебно-тренировочного полета в штате Невада разбился самолет, который мог быть российским многоцелевым истребителем Су-27 или Су-30. Сообщалось, что за штурвалом находился подполковник ВВС США Эрик Шульц, который погиб в результате ужшкммт авиакатастрофы.

Инцидент по информации журналистов произошел во время тренировочного полета с военной базы Red Hаt. Погибший пилот командовал эскадрильей "Агрессор", которая занимается испытаниями зарубежной техники.

Между тем, по данным немецкого издания Die Welt, к появлению советского истребителя Су-27 на американской базе ВВС США может быть причастна украинская сторона. Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, разбившийся самолет мог попасть в США с Украины. При этом, по данным немецкого агентства Sputnik Deutschland, речь идет о состоявшейся в 2009 году покупке американской компанией у Украины двух истребителей Су-27.

Американские журналисты также обращают внимание на ту таинственность, которой покрыта авиакатастрофа. Отмечается, что российский истребитель ВВС США проводил воздушные бои с самолетом F-16 над засекреченной "зоной-51", где по официальным данным, разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения, а по неофициальным - в этой зоне садятся НЛО, военные встречаются с инопланетянами и регулярно наблюдают прочие аномальные явления.

Напомним, в декабре 2016 года СМИ сообщили, что российские Су-27 и американские F-16 ведут учебные воздушные бои в небе над Невадой, а позже были опубликованы фото оттуда.

Очевидец отметил, что тогда самолеты отрабатывали маневры перехвата, а также круговой воздушный бой.

Тогда же в Сети были опубликованы фотографии Су-27, попавшего к американцам — это был одноместный самолет, тогда как официально в США была поставлена только «спарка» Су-27УБ, купленная частной компанией Tac-Air.