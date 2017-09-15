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СМИ: США засекретили катастрофу российского истребителя с подполковником США в Неваде

Опубликовано 15.09.17 12:44 СМИ: США засекретили катастрофу российского истребителя с подполковником США в Неваде

Засекреченная катастрофа на полигоне в Неваде (США) может быть связана с падением самолёта, произведённого в России. Эксперты выдвинули три версии.

Засекреченная катастрофа на полигоне в Неваде (США) может быть связана с падением самолёта, произведённого в России. Авиакатастрофа случилась 5 сентября. Но американские власти до сих пор отказываются раскрыть подробности случившегося. Подробности выяснил "5 канал".

Так, издание Aviation Week пишет, что подполковник Эрик Шульц мог управлять российским истребителем Су-27 или даже многоцелевым истребителем Су-30. Военный был командиром эскадрильи подразделения ВВС, который тестирует и оценивает иностранные самолёты.

Американские военные проявляют много внимания ужшкммт к военной технике вероятных противников и постоянно ищут способы получить себе несколько экземпляров российских самолётов. После тщательного их изучения они отдаются для полевых тестов — с целью получения информации о их реальных возможностях от лётчиков-испытателей.

Известно, что эти подразделения эксплуатируют различные истребители российского производства, в том числе МиГ-29 и несколько самолётов, построенных российским ОКБ имени Сухого. Возможно, это более новая машина — двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+ Су-30. Несколько таких самолётов были проданы Россией Индонезии, откуда они могли попасть в США, отмечает Лайф.

Вообще же, существует три теории. Первая: речь идет о самолете-истребителе F-117A. Он снят с эксплуатации в 2008 году, а все самолеты были помещены в хранилище на испытательном полигоне в Неваде. Но в 2014 году выяснилось, что некоторые из самолетов все еще эксплуатируются. Существует предположение, что на этих самолетах тестируют некоторые новые технологии, которые в будущем могут оказаться на других самолетах, отмечает "Экономика сегодня".

Вторая теория заключается в том, что в эту авиакатастрофу был вовлечен иностранный самолет, тот самый российский истербитель.

Третья теория - это новый, ранее нераскрытый «черный» реактивный самолет, пролетающий над Невадой. Разработанный и построенный в полной секретности, самолет выполняет важные разведывательные функции, и широкой общественности пока ничего о нем не известно.
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