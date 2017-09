На станции метро "Парсонс Грин" в Лондоне произошёл взрыв. Как пишет Лайф со ссылкой на The Sun, некоторые пассажиры получили ожоги лица и рук. О погибших не сообщается. На месте ЧП работают медики и полицейские.

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1

По словам очевидцев, взорвалось содержимое пакета, который находился в вагоне у двери. Внутри него был белый пластиковый контейнер с неизвестным содержимым. Некоторые СМИ сообщают, что взорвалось пластиковое ведро.

Emergency services on the seen at #ParsonsGreen. Lots of shell shocked people. Looks like quite a few people injured. @WimbledonNews pic.twitter.com/x2nDmvnwNa