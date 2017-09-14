СМИ выяснили личность «Яценюка» на скандальном ФОТО из дела СК РФ

На днях ряд СМИ сообщил о том, что бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк принимал участие в вооруженном конфликте в Приднестровье в 1992 году, и в качестве подтверждения журналисты указывали на снимок, на котором якобы запечатлен молодой украинский политик.
Об этом рассказала в своем Facebook пресс-секретарь экс-премьера Украины Ольга Лаппо. Она также приводит копии документов якобы от российских правоохранительных органов, где сравниваются фотографии Яценюка с участником ужшкммт событий 25-летней давности.
Каких-либо официальных комментариев от СКР не поступало.
Однако один из реальных участников того военного конфликта заявил, что человеком, которого на фото окрестили Яценюком, на самом деле является соратник члена УНА-УНСО в Приднестровье (организация запрещена в РФ) Дмитрия Корчинского - Вячеслав Артеменко. Об этом сам Артеменко рассказал "Украинской правде".
Он подтвердил, что участвовал в боевых действиях в Приднестровье и Чечне, что также зафиксировано в ряде литературных произведений.
По его словам, снимок был сделан в приднестровском Рашкове, где он командовал гарнизоном.
"Меня там фотографировали, хотя у меня лично нет фотографий из Приднестровья. Я осознавал последствия и сейчас осознаю. Я не интересуюсь своим прошлым, я его прожил", - заявил Артеменко, добавив, что сейчас он "мирно выращивает арбузы".
На фото: так Артеменко выглядит сейчас
Дмитрий Корчинский также подтвердил, что на резонансном снимке запечатлен Артеменко.
Как ранее сообщал Topnews, СКР заявил, что имеет доказательства участия Яценюка в расстреле российских военных в Грозном и будет добиваться привлечения бывшего премьер-министра Украины к уголовной отвественности. Тем не менее интернет-пользователи с недоверием отнеслись к подобной информации, посвятив этому факту немало фотожаб и мемов.
Сам Яценюк, похоже, с воодушевлением примерил на себя образ "мачо", появившись на одном из мероприятий в стиле "аля Стэтхем".