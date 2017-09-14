СМИ выяснили личность «Яценюка» на скандальном ФОТО из дела СК РФ

Ранее ряд СМИ сообщил, что бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка обвинили в участии в боевых действиях в Приднестровье в 1992 году.

На днях ряд СМИ сообщил о том, что бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк принимал участие в вооруженном конфликте в Приднестровье в 1992 году, и в качестве подтверждения журналисты указывали на снимок, на котором якобы запечатлен молодой украинский политик.

Об этом рассказала в своем Facebook пресс-секретарь экс-премьера Украины Ольга Лаппо. Она также приводит копии документов якобы от российских правоохранительных органов, где сравниваются фотографии Яценюка с участником ужшкммт событий 25-летней давности.

Каких-либо официальных комментариев от СКР не поступало.

Однако один из реальных участников того военного конфликта заявил, что человеком, которого на фото окрестили Яценюком, на самом деле является соратник члена УНА-УНСО в Приднестровье (организация запрещена в РФ) Дмитрия Корчинского - Вячеслав Артеменко. Об этом сам Артеменко рассказал "Украинской правде".

Он подтвердил, что участвовал в боевых действиях в Приднестровье и Чечне, что также зафиксировано в ряде литературных произведений.

По его словам, снимок был сделан в приднестровском Рашкове, где он командовал гарнизоном.

"Меня там фотографировали, хотя у меня лично нет фотографий из Приднестровья. Я осознавал последствия и сейчас осознаю. Я не интересуюсь своим прошлым, я его прожил", - заявил Артеменко, добавив, что сейчас он "мирно выращивает арбузы".

На фото: так Артеменко выглядит сейчас

Дмитрий Корчинский также подтвердил, что на резонансном снимке запечатлен Артеменко.

Как ранее сообщал Topnews, СКР заявил, что имеет доказательства участия Яценюка в расстреле российских военных в Грозном и будет добиваться привлечения бывшего премьер-министра Украины к уголовной отвественности. Тем не менее интернет-пользователи с недоверием отнеслись к подобной информации, посвятив этому факту немало фотожаб и мемов.

Сам Яценюк, похоже, с воодушевлением примерил на себя образ "мачо", появившись на одном из мероприятий в стиле "аля Стэтхем".