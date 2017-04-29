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СКР нашел доказательства участия Яценюка в расстреле военных РФ в Грозном

Опубликовано 29.04.17 17:53 СКР нашел доказательства участия Яценюка в расстреле военных РФ в Грозном

Следственный комитет России располагает доказательствами причастности бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка к расстрелам российских военных в Чечне в 1990-х.

Следственный комитет России нашел доказательства участия бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в преступлениях, совершенных в отношении российских военных в Чечне в 1990-х годах, говорится в официальном сообщении ведомства.

«Так, у СКР есть доказательства участия экс-премьера Украины Арсения Яценюка как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в городе Грозный и в феврале 1995 года, а также в пытках и расстрелах пленных военнослужащих Российской армии в Октябрьском районе города Грозный 7 января 1995 года», — заявила представитель СКР Светлана Петренко.

Как считают ужшкммт в СК, Яценюк воевал в Чечне в составе карательных отрядов «Арго», а затем «Викинг» под руководством Александра Музычко.

Следственный комитет России будет добиваться привлечения экс-премьера Украины Арсения Яценюка к уголовной ответственности.

«По обвинению в совершении особо тяжких преступлений Яценюк был объявлен в международный розыск. Кроме того, СКР были подготовлены материалы, которые уже направлены в Интерпол. Следственный комитет России намерен добиваться привлечения Яценюка к уголовной ответственности по российскому законодательству», — говорится в пресс-релизе.

В конце марта суд Ессентуков заочно арестовал бывшего главу украинского кабмина по делу о боевых действиях в Чечне. Ему предъявлено обвинение по статье «Бандитизм».

Ранее Генпрокуратура России сообщила, что материалы для розыска Яценюка были направлены в Интерпол. В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков попросил отклонить запрос России и не объявлять экс-премьера в международный розыск.
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