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Курс доллара на сегодня, 15 июля 2017: рубль обрел краткосрочную поддержку - эксперты

Опубликовано 14.07.17 23:22 Курс доллара на сегодня, 15 июля 2017: рубль обрел краткосрочную поддержку - эксперты

Курс валют на сегодня, 15 июля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 15 июля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 15 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 15 июня 2016 опустился на 30 копеек и составил 59,8806 рубля, курс евро на сегодня потерял 45 копеек, остановившись у отметки в 68,3597 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова констатирует, что нефть сорта Brent остается под влиянием противоречивых факторов. По ее словам, сейчас на рынке царят нервозность и обеспокоенность на фоне проблемы достижения ужшкммт сбалансированности спроса и предложения, а с другой стороны, в США в этот период фиксируется рекордное с минувшего сентября падение коммерческих запасов, тогда как, по словам представителей ОПЕК, Нигерия и Ливия могут быть вовлечены в паны по выполнению соглашения о сокращении добычи "черного золота".

"Кроме того, рынок позитивно воспринимает прогнозы МЭА по повышению мирового спроса на нефть в 2017 году.  На этом фоне высока вероятность сохранения диапазона 45 – 50 долларов за баррель по марке Brent.  И к концу дня не стоит исключать возможность падения в его пределах, если данные от Baker Hughes отразят очередную неделю роста числа работающих буровых установок", - констатирует она.

Рогова отмечает, что российская валюта смогла опуститься ниже значения в 60 за доллар: котировки пары доллар-рубль вернулись к отметке 59,70. Эксперт утверждает, что в настоящее время рубль поддерживает стабилизация цен на нефть, а осторожную риторику главы ФРС Джанет Йеллен игроки рынка восприняли как подтверждение предположения о том, что в сентябре не стоит ждать повышения ставки.

"В России близится начало налогового периода, когда компании-экспортеры будут продавать часть валютной выручки. Сегодня помимо нефти внимание пары привлекут данные по инфляции и розничным продажам в США. Если показатели выйдут слабее ожиданий, это станет дополнительным фактором давления на пару, что позволит ей продолжить откат к отметке 59,00", - констатирует она.    
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