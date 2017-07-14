"Понять и простить": в Казахстане обиделись на «курлы-мурлы» КВНщика Мусагалиева

Примечательно, что до скандального раздутия в Сети ролик под название "Вот и поговорили" транслировался около месяца, и при это не задевал чувства патриотов казахского языка.

Шутка КВНщика и телеведущего Азамата Мусагалиева, прозвучавшая в проморолике на ТНТ, стала предметом бурных обсуждений среди граждан Казахстана, однако на его защиту встали коллеги по юмору, сообщает Sputnik Казахстан.

В ролике на вопрос комика Нурлана Сабурова на казахском языке он засмеялся и ответил: «Курлы-мурлы, курлы-мурлы». Сабуров уточнил, что это значит, на что Мусагалиев заметил: «А у тебя что-то значило? Я думал, что мы просто прикалываемся».

Примечательно, что до скандального раздутия в Сети ролик ужшкммт под название "Вот и поговорили" транслировался около месяца, и при это не задевал чувства патриотов казахского языка.

Однако примерно неделю назад на него обрушился шквал гневной критики. Большинство сочли шутку Мусагалиев по меньшей мере неуместной, а особо чувствительные даже предложили закрыть въезд казаху на историческую родину.

"Нурлана и Азамата уважал за их игру на сцене. Но после этого я их презираю; Неудачная креативная идея, фактически осмеивающая казахский язык, но как мог Азамат Мусагалиев согласиться участвовать в таком? Мерзко", — пишут пользователи Сети комментариях к видеоролику.

Тем не мнее не все в Сети так близко к сердцу принял шутку.

"Вы думаете, казахский язык сейчас оскорбился, обиделся и сидит надутый? Вы сами оскорбились. Скорее всего, из-за комплекса неполноценности. Два казаха угарели над самими собой. И это круто", — вступился за юмористов пользователь bagman CF3.

В свою очередь коллеги Мусагалиева, выступающего за команду КВН «Сборная Камызякского края», поддержали его, передают РИА Новости. Так, по мнению Саната Шапашова к юмору априори нужно относиться с легкостью.

"Я считаю, что юмор нельзя оценивать как-то, тем более как насмешку над языком. Это юмор без какого-то посыла. Возможно, они не знали, что будет такая реакция в Казахстане. Предлагаю его просто понять и простить", — сказал Шапашов.

А КВНщик и шоумен Малик Хасенов "курлы-мурлы"-историю и вовсе назвал творческой ошибкой без злого умысла со стороны Мусагалиева Он также подчеркнул, что обвинять Азамата в отсутствии патриотических чувств к Казахстану несправедливо, а "диванным критикам", вооруженным клавиатурой, посоветовал найти себе другое занятие.

"Кто был зрителем Летнего кубка КВН и посмотрит позже эфир, тот увидит, что Азамат десять раз признался в любви к Казахстану и сделал это очень красиво, невероятно круто. Уверен, что как только выйдет в эфир Летний кубок, эту шутку сразу забудут. Сто процентов", — заключил Хасенов.

Сам "виновник" бурного скандала признался, что душой и сердцем всегда был и останется казахом, несмотря на то, что родился в России.