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Из-за нового налога в России могут подорожать покупки из иностранных интернет-магазинов

Опубликовано 14.07.17 14:01 Из-за нового налога в России могут подорожать покупки из иностранных интернет-магазинов

Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах могут обложить НДС, после чего они могут подорожать на 18%.

Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах предлагается вместо таможенных пошлин облагать НДС, из-за чего эти товары могут подорожать на 18%. Тем самым Федеральная антимонопольная служба намерена обеспечить равные условия работы для российских и зарубежных торговых онлайн-площадок, выяснила газета "Известия".

Ранее президент Владимир Путин поручил нескольким ведомствам предложить изменения в законодательство, «направленные на обеспечение равных условий ведения деятельности ужшкммт компаниями в Российской Федерации с использованием сети интернет». Ответственным за исполнение поручения была назначена ФАС.

Иностранным компаниям будет предложено зарегистрироваться в ФНС и самостоятельно перечислять 18% от платежа каждого российского покупателя. Подсчитано, что нововведение должно принести в бюджет России порядка 100 млрд рублей ежегодно.

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров рассказал, что фактически предложено воспользоваться опытом Евросоюза: в ЕС такой порядок решено ввести с 2020 года. Если компания не зарегистрируется, посылку вскроют на таможне для оценки ее стоимости, будет определен НДС, а к налогу добавится оплата услуг по вскрытию и оценке.
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