Убитая на трассе под Ростовом разводилась с полицейским из-за его алкоголизма, а он сам внезапно оказался уволенным из органов.

Под Ростовом-на-Дону мужчина из охотничьей винтовки с оптическим прицелом расстрелял двух человек, которые находились в автомобиле, сообщает местное издание 161.ру.

Нападение произошло во вторник около 17.30 мск на трассе Ростов — Таганрог. В результате девушка, сидевшая в машине, скончалась на месте. Пассажира, ее отца, увезли в реанимацию в поселок Чалтырь.

Мужчина, который был ранен при обстреле полицейским машины на трассе в Ростовской области, прооперирован, он находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в центральной районной ужшкммт больнице Мясниковского района.

Подозреваемого в убийстве уже задержали. Им оказался бывший муж убитой. По информации источника издания в правоохранительных органах, подозреваемый является действующим сотрудником МВД. Правда, вскоре оказалось, что его из органов уволили.

Стрелок был задержан спустя два часа после случившегося. Он оказался сотрудником правоохранительных органов и бывшим мужем погибшей. Раненый мужчина - ее отец. Подозреваемый уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. После проведения служебной проверки к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, будут привлечены его непосредственные руководители, передает РЕН-ТВ.

Само задержание попало на видео. На нем мужчина сопротивляется с криками: "Я же мент, блин!".

Вскоре СМИ узнали о пристрастии стрелка к алкоголю. По данным местного издания, погибшая женщина в официальном браке прожила с майором полиции Сергеем Кадацким два года. Для обоих это был второй брак. Совместных детей не было, но у нее был 20-летний сын, а у него - 16-летний.

Пристрастие к алкоголю погубило их семью. Друзья погибшей девушки говорят, что в состоянии алкогольного опьянения майор переставал контролировать свои действия. Незадолго до случившегося на трассе Ростов–Таганрог, Кадацкий стрелял в квартире. Правда, тогда он был один и никто не пострадал.

Как рассказал 161.ru источник, знакомый с ситуацией, 22 мая этого года должен был состояться бракоразводный процесс. Однако Сергей Кадацкий не пришел на развод.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).