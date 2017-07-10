"Яндекс" назвал самые популярные вузы у россиян

Аналитики "Яндекса" оценили популярность вузов в России в целом и в разных регионах страны.

МГУ имени Ломоносова возглавил рейтинг "Яндекса" по поисковой популярности вузов, всего в него вошли 264 учебных заведения, передает ТАСС.

Оказалось, что на МГУ приходится почти 5% запросов про все изученные вузы. В топ-5 также вошли:

· Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС),

· Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ),

· Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ),

· Казанский (Приволжский) федеральный университет.

В десятке лучших также оказались Московский государственный технический университет имени Баумана, Уральский федеральный университет, Российский университет дружбы ужшкммт народов, Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова, Сибирский федеральный университет.

"Яндекс" посчитал и показатель регионального влияния вузов - число субъектов РФ, где они вошли в топ-10 самых популярных. Наибольшее влияние на регионы у МГУ - он попал в первую десятку в 70 из 85 регионов, на втором и третьем местах - РАНХиГС и ВШЭ: 58 и 37 регионов соответственно. На четвертом месте СПбГУ - он стал одним из главных университетов для 31 субъекта, в основном на севере и северо-западе России.

Также в связи с вузами люди обычно ищут общую информацию. Чаще всего в запросах встречаются слова «официальный сайт», «расписание», «факультет», «кафедра», «список». Однако если не учитывать самые распространенные слова, становятся видны особенности некоторых вузов, отмечает агентство городских новостей "Москва".

Так, в связи с МГУ чаще всего ищут различные факультеты. Лидирует мехмат - ищут как сам факультет, так и малый мехмат. Почти столько же раз в запросах об МГУ встречается юрфак (или юридический факультет). Топ слов в запросах о РАНХиГС почти целиком состоит из названий городов - людей интересует информация о многочисленных филиалах. А в запросах о ВШЭ есть и филиалы, и факультеты.