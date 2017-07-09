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Антон Носик умер в Москве: причина смерти уже известна СМИ

Опубликовано 09.07.17 11:02 Антон Носик умер в Москве: причина смерти уже известна СМИ

В ночь на 9 июля 2017 умер один из "отцов Рунета" - журналист и блогер Антон Носик.

Антон Носик умер в возарсте 51 года: причина смерти - сердечный приступ

В ночь на 9 июля 2017 года умер популярный блогер, журналист и общественный деятель Антон Носик, сообщил в своем блоге в ЖЖ блогер Илья Варламов.

"4 июля Носику исполнился 51 год. Смерть наступила в районе двух часов ночи. По предварительным данным, у Носика произошел сердечный приступ. Другие подробности пока (10:40 мск) неизвестны", - написал он.

Корреспондент «Эха Москвы» Яков Широков в Twitter сообщил, что радиостанция получила подтверждение этой информации.

Печальную новость подтвердил  владелец «Ведомостей» и друг Носика Демьян Кудрявцев.

«Это правда. Сегодня ночью в Москве ужшкммт умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас — не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено позже», - написал он на своей странице в Twitter.

Позже RT связались с супругой журналиста, которая рассказала, что муж скончался в ночь на 9 июля.

«У него произошла внезапная остановка сердца, больше ничего неизвестно. Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в Мытищинском морге», — сказала она.

Кто такой Антон Носик?

Антон Носик в разное время являлся редактором крупнейших новостных интернет-изданий Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com. Один из бывших менеджеров холдинга Рамблер и службы блогов компании SUP (участвовал в этом качестве в доработках сервиса LiveJournal). До марта 2011 года занимал пост главного редактора сайта Bfm.ru. Его называли одним из отцов Рунета.

Как писал Topnews, в октябре 2016 года Пресненский суд Москвы признал блогера Антона Носика виновным в экстремизме. Прокурор попросил для него наказания в виде двух лет лишения свободы. Судья признал блогера виновным по статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и присудил ему 500 тысяч рублей штрафа. Сам блогер отказался признавать свою вину.
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