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Дворкович покорил зал своим танцем на свадьбе Овечкина и Шубской (ВИДЕО)

Опубликовано 09.07.17 10:36 Дворкович покорил зал своим танцем на свадьбе Овечкина и Шубской (ВИДЕО)

Путин поздравил Овечкина со свадьбой, а Дворкович выиграл танцевальный батл.

Как сообщал Topnews, накануне в банкетном зале Barvikha Luxury Village в Подмосковье отгремела свадьба прославленного хоккеиста Александра Овечкина и дочери Веры Глаголевой Анастасии Шубской. Празднование состоялось лишь спустя год после того, как молодые люди расписались в загсе, из-за спортивной занятости нападающего НХЛ.

Гости свадьбы, среди которых были Яна Рудковская, блогер Амиран Сардаров, певец T-killah, Евгений Миронов, Александр Розенбаум, Иосиф Кобзон и другие знаменитости, называли праздник очень трогательным из-за душевных поздравлений.

Хоккеиста поздравил находящийся сейчас на саммите G20 президент России Владимир Путин, пишет "Газета.ру".

Многие также отметили присутствие на ужшкммт церемонии вице-премьера Аркадия Дворковича, который вел себя раскрепощенно. Среди звезд шоу-бизнеса больше всех выделялась музыкальный продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская.

Лайф тоже пишет, что главной звездой вечера оказался заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович. Политик вместе с друзьями жениха поучаствовал в танцевальном батле на сцене под песню Реввы "Как Челентано" и выиграл его. В качестве трофея Басков предложил "налить" Дворковичу, однако Овечкин ответил, что завтра государственному деятелю нужно на работу, поэтому от алкоголя они вынуждены отказаться.
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