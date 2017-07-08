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Александр Овечкин и Анастасия Шубская: свадьба хоккеиста прошла в День любви, семьи и верности (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 08.07.17 21:09 Александр Овечкин и Анастасия Шубская: свадьба хоккеиста прошла в День любви, семьи и верности (ФОТО, ВИДЕО)

Свадьба хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской состоялась 8 июля 2017 года в Барвихе и стала одним из самых обсуждаемых событий. Фото и видео со свадьбы уже появились в соцсетях.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская сыграли свадьбу через год после регистрации брака

Свадебную церемонию, которая прошла в элитном районе Подмосковья, пара решила приурочить к Дню семьи, любви и верности, который уже десятый раз торжественно отмечается в России 8 июля.

Отметим, что торжество прошло примерно через год после официальной регистрации брака знаменитого хоккеиста и модели, которая состоялась 20 августа 2016 года. До этого Александр и Анастасия встречались около ужшкммт двух лет. 

Молодожены очень ответственно подошли к проработке визуальной составляющей торжества. За организацию мероприятия отвечали лучшие профессионалы столицы. Банкет был организован в концертном зале Барвиха Luxury Village.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская. ФОТО И ВИДЕО со свадьбы

 

Столы, за которыми собрались звездные гости, декорировали белыми и кремовыми розами. Бутоны красовались даже на потолке, где из них составили специальные композиции. 

Невеста предстала перед гостями в белоснежном платье с кружевами на спине и рукавах. Жених, в свою очередь, надел классический черный костюм с галстуком-бабочкой.

 

Мать невесты - Вера Глаголева - пришла на торжество в нежно-голубом струящемся наряде, а ее супруг появился на мероприятии в классическом черном костюме.

Со свадьбой Овечкина и Шубскую поздравил Владимир Путин

Гости торжественного мероприятия с удовольствием делились фото и видео свадебной церемонии и предпраздничных хлопот в Instagram. В частности, визажист мероприятия поедлилась видеозаписью, на которой взволнованная невеста с букетом ожидает начала торжества в свадебном платье.

Еще одно видео выложила гостья свадьбы — на нем Овечкин и его избранница уже вместе, готовятся сесть за стол.

На торжествах присутствовали звезды российского шоу-бизнеса, в том числе певица Катя Лель и продюсер Яна Рудковская.

 

Отметим, что молодоженов поздравил президент России Владимир Путин. Позравителльную телеграмму со сцены прочитал певец и ведущий вечера Николай Басков.

Незадолго до свадьбы Овечкин и Шубская организовали девичник и мальчишник. Вечеринка девушки прошла в casual-стиле – она пришла на праздник в белой футболке и джинсах. Еще более интересной получилась вечеринка у знаменитого хоккеиста – все его друзья пришли на мероприятие в футболках с изображением Овечкина.

 

Спасибо Моим друзьям за прекрасный мальчишник!!!!!!!!

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)

Анастасия Шубская — российская фотомодель, дочь артистки и кинорежиссера Веры Глаголевой и ее второго супруга, предпринимателя Кирилла Шубского. Александр Овечкин — нападающий сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз".
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