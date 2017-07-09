 
TOP 10

1 Путин: Трамп телевизионный сильно отличается от реального человека

2 Александр Овечкин и Анастасия Шубская сыграли свадьбу

3 Блогеры заметили странности встречи Трампа и Путина

4 Орнелу Мути оштрафовали за прогул спектакля ради ужина с Путиным

5 Крушение самолета на авиашоу в Тамбове попало на ВИДЕО

6 Смертельное падение акробата с 30-метровой высоты в Мадриде попало на ВИДЕО

7 Гидрометцентр рассказал, сколько будет погожих дней в ближайшем месяце

8 Футболист Жирков ответил на призыв депутата Лебедева "дать ему в морду"

9 В США бортпроводник разбил бутылку вина о голову авиадебошира

10 Ольга Бузова попыталась унизить Тарасова (ФОТО)

Новости наших партнеров

Какой сегодня праздник: 9 июля 2017 года отмечается церковный праздник день Давида Земляничника

Опубликовано 08.07.17 23:44 Какой сегодня праздник: 9 июля 2017 года отмечается церковный праздник день Давида Земляничника

Сегодня, 9 июля 2017, также отмечается День рыбака и День российской почты.

Какой праздник сегодня, 09.07.2017:  День рыбака

Ежегодно во второе воскресенье июля отмечается День рыбака. В этом году праздник выпадает на 9 июля. Это событие было установлено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X "О праздничных и памятных днях". Документ подчеркивает важность рыбного промысла в стране и его влияние на экономику.

Сегодня чествуют рыболовов-любителей и тех, для кого ловля рыбы является профессией: сотрудников рыбной инспекции, студенты и преподаватели учебных заведений ужшкммт водного хозяйства.

День российской почты

Также во второе воскресенье июля в России отмечается День работников почты. Это событие закреплено официально Указом Президента Российской Федерации от 16.05.1994 № 944 "О Дне российской почты" за подписью Бориса Ельцина.

При этом на международном уровне Всемирный день почты отмечается 9 октября.

С Днем российской почты поздравляют всех сотрудников этой структуры, независимо от занимаемой должности и стажа: почтальонов, работников отделений, распределительных центров, складов, транспортной службы, а также вспомогательный персонал. Также в торжествах участвуют чиновники Министерства связи и массовых коммуникаций, ветераны, преподаватели, студенты, выпускники профильных специальностей учебных заведений.

Какой народный праздник сегодня, 09.07.2017:  Давид Земляничник

В народе 9 июля вспоминают Давида Земляничника, а верующие РПЦ чтут память святого Давида Солунского (Фессалоникийского), отшельника. Традиционно в этот день люди собирали землянику. Отсюда и пошло второе название этого праздника - Земляничник.

По народным приметам, если на Давида идет дождь, то такая погода будет стоять до осени, а если день жаркий, то в течение сорока дней будет засуха и зной.

Засушливый день сулит появление грибов только к осени, а если мало ягод земляники в лесу, то ждать холодной зимы.
Другие материалы по этой теме
Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга