Блогеры рассказали о странностях встречи Трампа и Путина (ФОТО, ВИДЕО)

Пользователи Сети продолжают разбирать по косточкам историческую встречу лидеров двух стран.

Накануне в немецком Гамбурге на полях проходящего там саммита G20 состоялась встреча президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако пользователей Сети больше привлекла не политическая часть исторической встречи, а странности, отмеченные в ее ходе.

Так, представитель кремлевского пула Дмитрий Смирнов указал на невероятное сходство беседы двух мировых лидеров с разговором персонажей американского телесериала "Карточный домик" Виктора Петрова и Фрэнка Андервуда.

"Трамп явно готовился к разговору", - прокомментировал снимок журналист.

Примечательно, что в этой ужшкммт сцене сериала один из героев как раз говорит о взаимоотношениях России и США.

Как отмечает "Медуза", в своей книге «Вся кремлевская рать» журналист Михаил Зыгарь писал, что Владимир Путин смотрел «Карточный домик» и даже советовал ознакомиться с сериалом министру обороны Сергею Шойгу.

"Назначив Сергея Шойгу министром обороны, Владимир Путин посоветовал ему посмотреть два сериала: Boss и House of Cards. «Тебе будет полезно», — так отрекомендовал фильмы президент. Ясно, почему они нравились Путину: они утверждали его во мнении, что западные политики — обычные циничные подлецы, все их слова о ценностях и правах человека не стоят выеденного яйца и нужны лишь для того, чтобы бороться с врагами. Шойгу полностью разделял предубеждения Путина", - цитирует издание выдержжки из книги.

Кроме того, многие блогеры обратили внимание на обстановку, в которой шла беседа.

"Встреча состоялась!!!! Но что за странный цветок между лидерами? Говорят, что петунья) уточним)", – поинтересовался пользователь Facebook Риакремлин Пул.

Спустя некоторое время была опубликована новая информация о неизвестном растении. Оказалось, что на столике стоял дельфиниум.

"Специалисты рассказали, что полевые цветы на официальных переговорах это нетипично, но отметили, что именно эти символизируют добрые намерения", – отметил Риакремлин Пул.

Орешкин: Путин немного ввернул Трампу, сказал, что нельзя говорить о справедливости в международной торговле,когда есть торговые ограничения pic.twitter.com/WDDZ6Nc74K — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 июля 2017 г.

Кроме того, много вопросов вызвало и первое рукопожатие Трампа и Путина, состоявшееся до переговоров. Так, американский лидер не стал тянуть руку Путина на себя в своей привычной манере, но похлопал его по руке. При этом во время личной встречи жест был повторен, но, по мнению соцсетей, в нем уже не было жесткой хватки бизнесмена.

Отметим, что президенты отказались отвечать на вопросы журналистов во время переговоров. Путин и Трамп общались между собой очень тихо, не обращая внимания на сотрудников различных СМИ. Через некоторое время они согласились на камеру обменяться рукопожатиями, после чего беседа прошла в закрытом режиме.