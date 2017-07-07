Переговоры Путина и Трампа, G-20, итоги встречи: в ходе переговоров были затронута 4 важных вопроса

Между тем Меланья Трамп пыталась прервать встречу Трампа и Путина.

Переговоры Путина и Трампа, G-20, итоги встречи: о вмешательстве Москвы в американские выборы

Президент США Дональд Трампа в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в американские выборы. В свою очередь Путин опроверг это заявление, передает "Инретфакс" со ссылкой на заявление госсекретаря США Рекс Тиллерсона.

Он подчеркнул, что несмотря на множественные попытки разговора на эту тему достижение общей позиции между РФ и США маловероятно. Данный вопрос остается открытым, добавил ужшкммт он.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Трамп признал странной ситуацию с разжиганием русофобских настроений в США и заявил, что принимает заявления Владимира Путина на этот счет. Лавров также добавил, что отсутствие фактов "признается и теми в Конгрессе, кто возглавлял это движение на каком-то этапе, вызывал на ковер различных представителей администрации".

По его словам, "президент США сказал, что он слышал четкие заявления президента Путина о том, что это неправда, и что он эти заявления принимает".

Меланья Трамп пыталась прервать встречу Трампа и Путина

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что первая леди Соединённых Штатов Меланья Трамп пыталась прервать встречу американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, но ей это не удалось, так как двум лидерам было необходимо обсудить много важных вопросов.

По словам главы Госдепартамента в какой-то момент в переговорную комнату заглянула первая леди, чтобы попробовать убедить их завершить переговоры, однако у нее это не получилось.

"Был такой уровень вовлеченности и обмена мнениями, что никто из них не хотел останавливаться. За дверь переговорной комнаты заглядывали люди. В какой-то момент они даже отправили первую леди посмотреть, сможет ли она нас оттуда вытащить. Очевидно, ей это не удалось", —цитирует РИА Новости Тиллерсона.

Стоит отметить, что Тиллерсон также сообщил журналистам, что во время переговоров лидерами США и России сложилась "позитивная химия".

"Встреча была очень конструктивной. Оба лидера, я бы сказал, сошлись очень быстро. Ясно, что между ними сложилась позитивная химия", - сказал Тиллерсон.

О вопросе назначения новых послов

Как сообщил Лавров, Путин и Трамп в ходе первой встречи договорились ускорить процесс назначения новых послов.

«Четвертая договоренность: условлено ускорить прохождение процедур, необходимых для назначения новых послов США в России и России в США», — заявил Лавров (цитата по РИА Новости).

О проблеме санкций, украинском и сирийском конфликте

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили проблему санкций, ситуацию на Украине, в Сирии и на Корейском полуострове, а также борьбу с терроризмом и киберпреступностью в ходе встречи на полях саммита G20.

Добавим, что Лавров назвал состоявшиеся переговоры продолжительными и конкретными. По его словам, оба лидера настроены на то, чтобы искать взаимовыгодные договоренности, а не создавать проблемы на ровном месте.

«Действительно, была очень продолжительная и конкретная встреча. Мое ощущение, что подтвердилось, что президенты - и российский, и американский - движимы прежде всего национальными интересами своих стран и понимают эти интересы в том, чтобы искать взаимовыгодные договоренности, а не пытаться разыгрывать конфронтационные сценарии, не пытаться проблемы создавать на ровном месте», — заявил Лавров.

Также глава МИД РФ отметил, что президенты поддержали соглашение о деэскалации на юго-западе Сирии, которая будет обеспечиваться силами российской военной полиции при помощи США и Иордании.

«Первое — буквально сегодня в столице Иордании Аммане завершили работу эксперты России, США и Иордании. Они согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 пополудни по дамасскому времени с 9 июля», — рассказал Лавров.

По украинскому конфликту, как сообщил Лавров, в США появилась должность спецпредставителя по украинскому вопросу, который как раз и будет заниматься урегулированием этого вопроса совместно с представителем от России.

Напомним, встреча Путина и Трампа проходила за закрытыми дверями без присутствия прессы. Перед началом переговоров президент США сказал, что для него «большая честь» встретиться с российским коллегой. Трамп выразил надежду на позитивный результат встречи. Президент России отметил, что рад лично познакомиться с американским коллегой и также выразил надежду, что встреча принесет положительные результаты.