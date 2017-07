Встреча Путина и Трампа сегодня 07.07.2017 началась с показательного рукопожатия (ВИДЕО)

Встреча Путина и Трампа 7 июля 2017 на саммите G20 в Гамбурге началась с рукопожатия

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп начали встречу на полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге, пишут "Известия". По расписанию встреча должна была стартовать в 16:45 по московскому времени.

Встреча глав двух государств проходит в комнате для переговоров в Выставочном центре Гамбурга. Путин и Трамп в начале двусторонней встречи во второй раз пожали друг другу ужшкммт руки. В начале переговоров лидеры двух стран заявили, что рады познакомиться друг с другом лично, и выразили надежду, что встреча даст результат.

Трамп назвал большой честью встречу с Путиным с глазу на глаз и позитивно оценил ее итог

«Президент Путин и я обсуждаем различные темы, и я думаю, все проходит хорошо», — сказал Трамп в ходе открытой части встречи. Его цитирует RNS.

"Для меня большая честь — быть вместе с вами. Я считаю, что это будет позитивно и для России, и для США, и для всех. Для меня большая честь с вами встретиться", — пояснил Трамп.

