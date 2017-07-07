Встреча Путина и Трампа сегодня 07.07.2017 началась с показательного рукопожатия (ВИДЕО)

Встреча Путина и Трампа 7 июля 2017 на саммите G20 в Гамбурге началась с рукопожатия
Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп начали встречу на полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге, пишут "Известия". По расписанию встреча должна была стартовать в 16:45 по московскому времени.
Встреча глав двух государств проходит в комнате для переговоров в Выставочном центре Гамбурга. Путин и Трамп в начале двусторонней встречи во второй раз пожали друг другу ужшкммт руки. В начале переговоров лидеры двух стран заявили, что рады познакомиться друг с другом лично, и выразили надежду, что встреча даст результат.
Трамп назвал большой честью встречу с Путиным с глазу на глаз и позитивно оценил ее итог
«Президент Путин и я обсуждаем различные темы, и я думаю, все проходит хорошо», — сказал Трамп в ходе открытой части встречи. Его цитирует RNS.
"Для меня большая честь — быть вместе с вами. Я считаю, что это будет позитивно и для России, и для США, и для всех. Для меня большая честь с вами встретиться", — пояснил Трамп.
«Уважаемый господин президент, мы с вами говорили несколько раз по телефону и по очень важным вопросам двусторонней повестки дня и международной повестки дня. Конечно, телефонных разговоров недостаточно. Если мы хотим решать вопросы двусторонней повестки дня, наиболее важные острые вопросы международной повестки личные встречи необходимы», — отметил в свою очередь Путин.
Ранее внимание журналистов было приковано к первому рукопожатию Трампа и Путина, так как американский лидер уже прославился манерой крепко сжимать руки коллег. В итоге Трамп не стал тянуть руку российского президента на себя, но уважительно похлопал его по локтю.
Днем в Гамбурге за закрытыми дверями прошла встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В российском ведомстве сообщили, что дипломаты обсудили ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня.