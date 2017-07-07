Курс валют на сегодня, 7 июля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 7 июля 2016.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 7 июля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня вырос на 70,6 копейки и составил 68,3814 рубля, курс доллара на 7 июля 2017 был увеличен регулятором на 66,39 копейки — до 60,2426 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу поднялась по сравнению с показателем четверга на 68,29 копейки, составив 63,9051 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: россияне назвали желаемый курс рубля

Согласно данным опроса RNS, большинство наших соотечественников ужшкммт выступают за укрепление российской валюты до докризисных значений.

Выяснилось, что доля россиян, выступающих за снижение курса доллара до 20-30 рублей, составила 26%. При этом 24% участников опроса назвали желаемым курс доллара в диапазоне 30-40 рублей, а 12% высказались в пользу небольшого укрепления курса рубля до 40-50 рублей за доллар.

Текущий диапазон курса доллара в 50-60 рублей устраивает 11% респондентов, столько же участников опроса допускают подорожание американской валюты до 60-70 рублей, 5% выразили согласие с 70-80 рублей, а 8% заявили, что доллар должен стоить дороже 80 рублей.

3% сограждан выступили за падение доллара ниже 20 рублей, а еще 13% заявили, что нейтрально относятся к колебаниям курса.

Отмечается, что в опросе приняли участие более 47 тысяч жителей РФ.