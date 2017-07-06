Независимые судмедэксперты выдвинули две версии, как в крови 6-летнего мальчика, погибшего под колесами машины в Балашихе, мог оказаться алкоголь.

Независимые эксперты раскрыли просчеты первого заключения по делу "пьяного мальчика", сообщает "МК" со ссылкой на заявление адвоката Андрея Мишонова, который недавно вступил в дело. По его словам, сразу видны несостыковки.

Юрист выразил мнение, что попадание алкоголя в кровь могло произойти при бальзамировании тела, так как в некоторых моргах экономят на сертифицированном растворе и используют смесь, приготовленную на месте ужшкммт на основе этанола и формальдегида.

"Либо эксперт начал процедуру бальзамирования, забыв, что он не взял кровь. И решил в процессе произвести забор. Либо кровь могла соприкоснуться с бальзамирующей жидкостью уже в пробирке", - заявил Мишонов, подчеркнул, что непосредственно в самом заключении не говорится о явных признаках, указывающих на опьянение.

Таковым признаками, к примеру, являются отек стенки желчного пузыря, содержимое желудка и кишечника должно быть обесцвеченным. Еще одним странным фактом посмертного заключения является не только странные 2,7 промилле, но и то, что у 6-летнего мальчика мозг весил 1556 граммов (соответствует весу мозга взрослого мужчины). Все это дает повод усомниться в первоначальном заключении.

В настоящий момент разбирательство по делу гибели Алексея Шимко продолжается 6отца погибшего мальчика признали потерпевшим, а автоледи, совершившую смертельный наезд на ребенка задержали.