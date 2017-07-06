В Балашихе задержали виновницу ДТП с "пьяным" мальчиком в Подмосковье

Следователи ходатайствуют об аресте обвиняемой в наезде на мальчика в подмосковном Железнодорожном.

Ольга Алисова, сбившая 6-летнего Алешу Шимко в Подмосковье, задержана правоохранительными органами. Информацию о задержании женщины сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает "Звезда".

В настоящее время женщина задержана в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области установлен и задокументирован факт нарушения обвиняемой в совершении ДТП ранее избранной меры пресечения - подписки ужшкммт о невыезде, уточняет "Интерфакс".

23 апреля в городе Железнодорожном 31-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем Hyundai Solaris, во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино совершила наезд на шестилетнего ребенка. В результате ДТП мальчик скончался на месте.

15 июня пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели в апреле шестилетнего мальчика под колесами автомобиля, которым управляла 31-летняя женщина, во дворе жилого дома в городе Железнодорожном (один из районов Балашихи). В сообщении отмечалось, что женщине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

При этом судебно-медицинские эксперты вынесли заключение, согласно которому в крови погибшего мальчика содержалось 2,7 промилле алкоголя, что соответствует высокой степени опьянения. Это вызвало широкий общественный резонанс и сомнения в результатах экспертизы.

Позже СКР сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности (ст. 293 УК РФ) и о допросе проводивших экспертизу специалистов.