Курс доллара на сегодня, 6 июля 2017: доллар скоро пробьет уровень в 60 рублей - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 6 июля 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 6 июля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 6 июля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 6 июля 2017 составляет 59,57 руб., курс евро на сегодня - 67,67 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 6 июля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня равен 58,74 руб. при покупке и 61,86 руб. при продаже банком, курс евро на 6 июля 2017 равен 66,53 руб. и 70,03 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева констатирует, что рубль пошел на поводу ужшкммт у нефти, пробив уровень 60,00 против доллара. По словам эксперта это означает, что российская валюта готова падать при любом негативном факторе, но не готова расти.

Накануне нефть создала все условия для падения рубля: сорт Brent отправился к 47,87, потеряв 2 доллара за несколько часов.

"Распродажи начались на сообщениях о том, что Россия не заинтересована в дальнейшем сокращении объемов добычи нефти. Котировки остановились на некоторое время, а с наступлением американской сессии падение только ускорилось", - констатирует Афанасенкова.

Она отметила, что публикуемые сегодня данные Минэнерго США в случае роста добычи или увеличения объемов запасов в подземных хранилищах могут усугубить ситуацию.

"Есть и фактор сезонности. Последние три года нефть в июле падала: на 6% в 2014, на 18% в 2015 и на 13% в 2016. Возможно, сегодня мы увидели начала новой волны распродаж. Ближайшая целью по Brent располагается в районе 46,90 долл./барр", - заявила эксперт.

По ее прогнозу, рубль в паре с долларом может в ближайшее время продолжить падение с целью на 60,30 и далее на 60,80.