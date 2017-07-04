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Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2017 году, последние новости: СМИ выяснили, насколько повысят пенсии с 1 августа

Опубликовано 04.07.17 18:39 Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2017 году, последние новости: СМИ выяснили, насколько повысят пенсии с 1 августа

Повышение пенсий с 1 августа 2017 года работающим пенсионерам: о том, как пройдет индексация и на сколько повысят пенсии, читайте в материале Topnews.

В России с 1 августа 2017 года повысят пенсии работающим пенсионерам

В нашей стране 1 августа 2017 года произойдет повышение пенсий для работающих пенсионеров, который будет представлять собой традиционный перерасчет. До этого повышение пенсий для некоторых категорий российских граждан состоялось 1 апреля.

По словам сотрудников ПФР, пенсии работающих пенсионеров с 1 августа 2017 года вырастут благодаря автоматической корректировке. В результате пенсионерам этой категории не нужно ужшкммт будет обращаться в свое отделение Пенсионного фонда, так как прибавка будет начислена без участия граждан.

Пенсии работающим пенсионерам в 2017 году, повышение, последние новости об индексации: будет или нет

Страховые пенсии индексируются каждый год исходя из  роста потребительских цен за прошлый год и стоимости индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). В свою очередь, социальные пенсии индексируются с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в нашей стране за прошедший год. В 2017 году первый показатель вырастет на 5,8%, вторые - на 1,5%.

Индексации пенсий военнослужащим в 2017 году

По сведениям Минфина РФ, список банков, обслуживающих военных пенсионеров, будет расширен. Сейчас пенсионеры получают социальные выплаты через отделения и банкоматы Сбербанка, кроме того, можно воспользоваться переводом "Почта России". Ожидается, что скоро перечень банков пополнят и коммерческие банки: известно, что в сотрудничестве уже заинтересовались Газпромбанк, ВТБ и Россельхозбанк.

При расчете  пенсий военнослужащим в России учитывается срок службы, а также участие в боевых действиях в горячих точках и контртеррористических операций, звание и должность пенсионера. Военная пенсия рассчитывается по следующей формуле: база x (50% 3% за каждый год службы после 20 лет стажа, но не больше 85%) x понижающий коэффициент), где 50-% — часть от суммы средней взвешенной заработной платы. Но для отдельных категорий военнослужащих положены надбавки.

Повышение пенсии, последние новости: через три года пенсии вырастут в среднем до 15,5 тыс. рублей - эксперты

Страховая пенсия по старости в России в 2020 году в среднем вырастет до 14,9 тысячи рублей, поднявшись по сравнению с 2016 годом в 1,13 раза. В результате пенсии неработающих пенсионеров  поднимутся до 15,5 тысячи рублей. Об этом пишет "Российская Газета" со ссылкой на зампреда правления ПФР Александра Куртина.

В следующем году то средний размер социальной пенсии составит 8,9 тысячи рублей, а еще через год - 9,5 тысячи.

Ожидается, что в следующем году страховую часть пенсии повысят на 3,8%, социальные - на 1,2%. Цена пенсионного балла поднимется с 78,58 рубля до 81,57 рубля. В 2019 году и 2020 году, как ожидается, пенсия по старости будет прибавлять по 4% в год, а социальная по 3,9% и 3,6% соответственно.
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