Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2017 году, последние новости: СМИ выяснили, насколько повысят пенсии с 1 августа

|
|
Реклама
Новости наших партнеров
Внезапные смерти российских звезд, до сих пор окруженные тайной
Далее 64 фото | В 2000 м году скончался Юрий Хой - солист "Сектор газа", а споры вокруг его таинственной гибели не стихают до...
Российские бастарды знаменитых отцов
Далее 15 фото | Внебрачные дети явление не редкое, и такая судьба не обходит стороной и тех, чьи отцы знамениты и публичны. И не всегда ...
Здания из стекла, в окна которых никто не рискует кидать камушки
Далее 20 фото | Какие-то абсолютно инопланетные сооружения, проекты которых реально одобрили и построили среди пятиэтажек и блеклых офис...
Самые страшные и необычные маски для лица
Далее 10 фото | С тех пор как человек придумал одежду, он постоянно старался прикрыть и лицо. Причины для этого каждый раз были разные —...
Самые низкорослые знаменитости
Далее 50 фото | 3 июля 1962 года родился американский актер и кинорежиссер Том Круз. Несмотря на то, что рост мужчины составляет всего 1...
Валентина Матвиенко станцевала зажигательный танец в Киргизии
Далее видео | В соцсетях большую популярность получило видео с танцующей главой Совфеда России Валентиной Матвиенко на берегу озера Ис...
Нападение стаи косаток на 12-метрового кита
Далее видео | Прежде чем накинуться на малого полосатика, морские хищницы долго гнали и топили его. В охоте принимали участие как взро...
Мексиканский мэр вновь женился на крокодиле
Далее видео | Чиновник проделывает такую процедуру ежегодно, и ее цель заключается в "обеспечении хорошего улова рыбакам"....
Ходор из «Игры престолов» в рекламе KFC
Далее видео | Актёр Кристиан Нэрн, исполняющий роль Ходора в сериале «Игра престолов», снялся в рекламе KFC....
Технологию возведения пирамиды Хеопса показали на видео
Далее видео | Исследователи выяснили, что усыпальница была построена за 23 года силами нескольких тысяч человек. ...
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.