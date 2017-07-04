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Черчесов прокомментировал "усатое" послание Кокорина и Дзюбы (ФОТО)

Опубликовано 04.07.17 12:55 Черчесов прокомментировал "усатое" послание Кокорина и Дзюбы (ФОТО)

Главный тренер российской сборной отреагировал на скандальные кадры с футболистами.

Главный наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал недавно появившуюся в Сети скандальную запись, на которой игроки клуба "Зенит" Александр Кокорин и Артем Дзюба показывают на камеру жест с "усами". 

"Какова моя реакция на этот жест? Как видите, пока никакая. Во-первых, жест сделал не я. Во-вторых, я не знаю, кому адресовано это послание. Но если, как вы говорите, уже неделю эта тема ужшкммт бурлит, то те, кто это сделал, должны какие-то вещи объяснять. Я за всем внимательно слежу, у них мой телефон есть, отношение мое они к себе видели. Конфликт с Дзюбой? Его нет. Категорически говорю: "Нет". Если в следующий раз он будет в порядке, то и будем думать о его вызове, а сейчас думать об этом не надо", - сказал специалист в эфире программы "Все на Матч!". 

Как писал TopNews, российская сборная на групповом этапе домашнего Кубка конфедераций не смогла выйти из группового этапа. При этом Кокорин не было вызван в команду, а Дзюба покинул расположение сборной из-за травмы.
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