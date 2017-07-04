Пассажиры трое суток не могут вылететь из Шереметьево в Болгарию

В болгарском Бургасе тот же авиаперевозчик задерживает девять рейсов в Москву и Санкт-Петербург.

700 российских туристов с детьми трое суток не могут вылететь из Шереметьево в Болгарию. Задержаны шесть рейсов Bulgaria Air Шереметьево — Бургас.

По данным Лайфа, авиаперевозчик не предоставил пассажирам ни горячей еды, ни воды. Предложений о размещении также не поступало. Представитель авиакомпании скрывается.

Стоит отметить, что в болгарском Бургасе тот же авиаперевозчик задердивает девять рейсов в Москву и Санкт-Петербург остаются задержанными. По данным посольства, сейчас в зоне вылета ужшкммт аэропорта Бургаса остаются 200 человек, еще 120 "уже сели в самолет".

"Болгарская сторона утверждает, что их кормят регулярно, раз в два часа. Но, судя по информации генконсульства и сообщениям, которые поступают на дежурный телефон, кормят чаще всего водой с круассаном — и реже, чем в два часа", — сообщили РИА Новости в посольстве.

Добавим, что ожидающим вылета в России и Болгарии дали номера горячей линии Ростуризма (Оперативный дежурный +74 956 077 117) и Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (+74 954 599 038).

Также россиянам, которые планируют ехать в Бургас, посоветовали не покупать билеты Bulgaria Air, пока график вылетов Бургас — Москва и Бургас — Санкт-Петербург не нормализуется.