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Изменения в ПДД с 1 июля 2017 года вступили в силу

Опубликовано 01.07.17 13:13 Изменения в ПДД с 1 июля 2017 года вступили в силу

Какие изменения в ПДД вступили в силу с 1 июля 2017 читайте в материале TopNews.

С 1 июля 2017 года в России начали действовать новые правила для водителей. Так, сотрудников госавтоинспекции отстранили от выдачи печатных ПТС: отныне автомобилисты будут получать этот документ в электронном виде.

Эксперты считают, что нововведение облегчает процесс покупки и продажи подержанных автомобилей, так как позволяет мгновенно установить предыдущих владельцев и получить сведения о техосмотре и ремонте.

Кроме того, с 1 июля 2017 года запрещается транспортировка ужшкммт детей в автобусах, имеющих более чем 10-летний возраст, а новые транспортные средства для перевозок детей необходимо оснастить навигацией ГЛОНАСС и тахографом.

По новым правилам ПДД с 1 июля 2017 года, автовладельцы, которых не устроили выплаты страховых компаний, смогут напрямую обращаться в суд. 
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