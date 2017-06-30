Ураган в Москве сейчас 2017 можно отследить онлайн (ФОТО, ВИДЕО)

Ливень в Москве сегодня, 30.06.2017 уже окрестили "ветхозаветным".

По прогнозу специалистов Гидрометцентра России, в ближайшие часы в Москве начнется сильная гроза с порывами ветра 15–20 метров в секунду.

Как сообщает центр погоды "Фобос", сильнейшие ливни в столице начнутся примерно в 15 часов и продолжатся до позднего вечера.

Синоптики ожидают, что в Москве столице выпадет месячная норма осадков — до 30–40 миллиметров, причем количество влаги может в 1,5 раза превысить максимальное суточное количество осадков, "приближаясь к рекордным ужшкммт показателям более чем полувековой давности", отмечает "Коммерсантъ".

Отследить перемещение грозового фронта онлайн можно на сервисе LightningMaps.org. Там отображаются собранные метеостанциями данные о молниях, а также видно, как гроза движется к Москве. Непогода уже бушует на территории Калужской, Смоленской и Новгородской областей.

Ураган в Москве сейчас ФОТО: скриншот LightningMaps.org

Специалисты отмечают, что пик тропического ливня в Москве придется с 18:00 до 21:00 мск. Ливень может сопровождаться не только сильным ветром, но и градом.

Ураган в Москве сейчас 2017 ВИДЕО

Пользователи Сети уже публикуют кадры разбушевавшейся непогоды в Москве. Видно, что уже начался сильный ливень, поднялся сильный ветер и слышны раскаты грома.