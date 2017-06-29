Олег Яковлев ушел из жизни: фанаты простились с ним в Сети (ФОТО)

Неожиданная смерть экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева по-настоящему шокировала его поклонников и коллег.
Ранее TopNews писал о том, что причиной смерти музыканта стало двустороннее воспаление легких, которое развивалось на фоне цирроза печени. Несколько дней назад артист был доставлен в больницу, но медики не смогли спасти его жизнь.
Теплые слова об Олеге написал в своем Instagram другой участник "Иванушек" Кирилл Андреев.
"Сегодня не стало Моего друга, Мы ужшкммт прожили на гастролях целых 15 лет, объездили и облетели весь земной шарик ВМЕСТЕ . Скорблю/// Олежка дорогой Мой Царствия Тебе Небесного", - написал певец.
По словам солиста группы "Руки вверх" Сергея Жукова, он испытал смешанные эмоции, когда узнал о смерти Олега.
"Мы по работе очень часто пересекались. Это очень грустно и страшно, в любом случае горе, так как остались семья, любимые люди и друзья. Олег был человеком добрейшим — абсолютно светлый, внеземной и вечно молодой", — сказал он журналистам RT.
Простились с музыкантом и другие пользователи Сети.
Добавим, что, по словам гражданской жены Олега Яковлева Александры Куцевол, бывшего участника группа "Иванушки International" не будут хоронить - его кремируют. По ее словам, дата прощания пока не определена, но как только она станет известна, родные сообщат об этом журналистам, уточняет ТАСС.