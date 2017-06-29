Олег Яковлев ушел из жизни: фанаты простились с ним в Сети (ФОТО)

Олег Яковлев, "Иванушки": причину смерти ранее озвучили СМИ.

Неожиданная смерть экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева по-настоящему шокировала его поклонников и коллег.

Ранее TopNews писал о том, что причиной смерти музыканта стало двустороннее воспаление легких, которое развивалось на фоне цирроза печени. Несколько дней назад артист был доставлен в больницу, но медики не смогли спасти его жизнь.

Теплые слова об Олеге написал в своем Instagram другой участник "Иванушек" Кирилл Андреев.

"Сегодня не стало Моего друга, Мы ужшкммт прожили на гастролях целых 15 лет, объездили и облетели весь земной шарик ВМЕСТЕ . Скорблю/// Олежка дорогой Мой Царствия Тебе Небесного", - написал певец.

Публикация от Kirill Andreev official (@kirillandreev1971) Июн 28 2017 в 11:36 PDT

По словам солиста группы "Руки вверх" Сергея Жукова, он испытал смешанные эмоции, когда узнал о смерти Олега.

"Мы по работе очень часто пересекались. Это очень грустно и страшно, в любом случае горе, так как остались семья, любимые люди и друзья. Олег был человеком добрейшим — абсолютно светлый, внеземной и вечно молодой", — сказал он журналистам RT.

Простились с музыкантом и другие пользователи Сети.

Уже второй из Иванушек. Тотже экс и тоже главный голосистый... Умер Олег Яковлев. — ЛЕС ТВ (@lesnoyegen74) 29 июня 2017 г.

Умер Иванушка- Олег Яковлев. Жаль.🌷🌷 — Игорь (@bmxPIuvw13MxTQo) 29 июня 2017 г.

В ранние школьные годы любил слушать Иванушек. Олег Яковлев, земля пухом.. — Тимур Брук (@Brouktim) 29 июня 2017 г.

Олег Яковлев из "Иванушек"умер.Просто нет слов. — Матевосян Вера (@VerMat23) 29 июня 2017 г.

Олег Яковлев сегодня скончался и на улице летает тополиный пух — IGOR MRVZ (@lanadelandreyd2) 29 июня 2017 г.

Умер Олег Яковлев из Иванушек.

Уходит эпоха. — Леонид (@lv_polovnikoff) 29 июня 2017 г.

Добавим, что, по словам гражданской жены Олега Яковлева Александры Куцевол, бывшего участника группа "Иванушки International" не будут хоронить - его кремируют. По ее словам, дата прощания пока не определена, но как только она станет известна, родные сообщат об этом журналистам, уточняет ТАСС.