"Кража века": российские туристы пытались украсть 14 рулонов туалетной бумаги в Турции

За свой проступок жители Сургута заплатили 231 доллар и 43 цента.

В Турции сотрудники отеля уличили пару российских туристов в краже имущества. В общей сложности наши соотечественники пытались похитить почти два чемодана вещей.

По данным telegram-канал Mash, 25-летний Рустам Фахтлисламов и его 35-летняя супруга Мария Касьянова из Сургута попытались украсть из гостиницы в Аланье 14 рулонов туалетной бумаги и пять литров ликера "Бейлиз". Также в их вещах были обнаружены принадлежащие отелю тапочки, халаты, полотенца и фрукты. Кроме того, россияне ужшкммт намеревались вывезти цветы, вырванные с корнем в саду у гостиницы.

Фото: соцсети

По информации Life, Рустам является бизнесмен, у которого есть две фирмы. Три года назад он получил диплом магистра по специальности "Нефтегазовое дело" и очень хотел работать в "Роснефти", но не попал туда.

В итоге турецкий отель заставили граждан РФ заплатить за украденные вещи 231 доллар и 43 цента.

Ранее TopNews писал о том, что в турецких отелях стали штрафовать россиян за несъеденную еду.