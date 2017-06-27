Туристов из России в отелях Турции стали штрафовать за несъеденную еду

Турецкие отели с системой «все включено» ввели штраф для туристов за не съеденную еду.

В Турции туристов заставят платить штраф, если они будут оставлять еду в тарелках. Фотографиями и впечатлениями от этого нововведения сейчас активно делятся возмущенные российские туристы, передает РЕН-ТВ.

По словам отдыхающих, если посетитель не рассчитал свои силы и набрал больше, чем может съесть, то ему грозит штраф 10 долларов.

В частности, как написала в паблике «Типичный турист» «ВКонтакте» Марьяна Лешукова, в правилах указано, что администрация имеет ужшкммт право оштрафовать своего клиента, если он не съел больше половины.

«Убедительная просьба, рассчитывать свои силы – шведский стол означает, что вы можете неоднократно подходить к столу и брать добавку», - указано в правилах отеля.

По словам Лешуковой, в ресторане сотрудники заведения тщательно следят за нарушениями: «Стоят надзиратели и проверяют, больше ли полтарелки съел турист».

Местный житель Корхан Оздемир показывает доказательства — его друг опубликовал фото в Facebook с подписью "Русские туристы устроили сток в номере нашего отеля".

В шкафах уборщицы нашли килограммы сыра, упаковки сливочного масла, хлеб, лук репчатый, томаты. Судя по всему, туристы надеялись увезти трофеи, добытые в бою у шведского стола, домой, отмечают "Вести".