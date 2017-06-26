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В России останавливается производство легендарных самолетов Ан-148

Опубликовано 26.06.17 15:11 В России останавливается производство легендарных самолетов Ан-148

Россия выйдет из совместного с Украиной проекта по производству Ан-148.

Россия намерена прекратить производство ближнемагистрального самолета Ан-148, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

Ранее официальный представитель украинского КБ Антонова рассказал, что предприятие полностью заместило комплектующие, которые до этого поставлялись из России. По его словам, интерес был к Ан-148, который делался в Воронеже, его проявили как гражданские авиакомпании, так и Министерство обороны. Но вмешалась политика.

По его словам, сейчас на Воронежском авиастроительном ужшкммт объединении заканчивается сборка двух самолетов, после чего история Ан-148 завершится.

Производство Ан-148 по украинской лицензии началось в Воронеже в 2010 году. Параллельно машину собирают в Киеве. Ближнемагистральный пассажирский самолет с дальностью полета до 5000 километров и возможностью использовать грунтовые аэродромы должен был заместить на внутренних линиях Ту-134 и импортную авиатехнику. В декабре 2016 года Минобороны России сообщило о закупке 10 машин этого типа. Еще 15 самолетов приобрели МЧС, авиакомпании "Россия", "Полет" и "Ангара".
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