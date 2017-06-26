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Михаил Задорнов "тает на глазах": состояние здоровья сатирика резко ухудшилось (ФОТО)

Опубликовано 26.06.17 14:37 Михаил Задорнов "тает на глазах": состояние здоровья сатирика резко ухудшилось (ФОТО)

Последние новости о здоровье на сегодня Михаила Задорнова не внушают оптимизм - сатирик неизлечимо болен раком.

Михаил Задорнов, состояние здоровья на сегодня: последние новости не внушают оптимизм - рак у сатирика оказался неизлечим

По информации "Экспресс-газеты", страшный недуг, выявленный в прошлом году у известного российского артиста Михаила Задорнова не оставляет ему шансов: лучшие врачи уже не способны ему помочь.

Источник издания из окружения Задорнова рассказал, что артист буквально "тает на глазах".

"Не помогли ни европейские технологии, ни корифеи ужшкммт медицины. Все только руками разводят и тяжело вздыхают. Дескать, сделали все, что в их силах", — сообщил друг Михаила Задорнова.

В настоящее время Задорнов находится в собственном доме в Юрмале, где ему недавно провели операцию, курс химиотерапии и восстановительные процедуры. По словам представителей окружения сатирика, его здоровье стремительно ухудшается, но, несмотря на это, артист отказался от капельниц и проводит время в кругу близких людей.

Как писал TopNews, о тяжелой болезни Михаил Задорнов сам рассказал в октябре прошлого года. Тогда сатирик не стал уточнять диагноз, но в прессу просочились слухи о том, что он страдает от опухоли головного мозга. По некоторым данным, сначала артист обращался к европейским врачам, а затем уехал в частную клинику в Прибалтике. Тем не менее, назначенное лечение не помогло, и, по словам врачей, они бессильны что-либо сделать. 
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