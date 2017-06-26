Эксперт заявил о разгадке тайны перевала Дятлова

Юрий Антипов уверен, что в произошедшей трагедии нет ничего мистического.

Технический эксперт Юрий Антипов заявил, что смог разгадать причину таинственной гибели девяти туристов из "группы Дятлова" 2 февраля 1959 года на Северном Урале. Антипов уверен, что в трагедии нет ничего мистического: на склоне горы, куда туристы поставили свою палатку, произошла подвижка снежно-ледового пласта.

"Альпеншток, воткнутый в снег перед самой ночёвкой туристов, изменил своё положение относительно установленной палатки. И сдавливание палатки, как прессом, движущимся пластом снега с ледяной коркой, заставило ужшкммт туристов экстренно выбираться из палатки, разрезая её. Именно в это время (а туристы спали, скорее всего, поперёк палатки, и, конечно же, головами к стенке палатки, обращённой в сторону вершины) часть из них получила тяжёлые травмы головы от ледяного удара", - приводят слова Антипова "Новые известия".

Он отметил, что члены спасательной группы не заметили сход снега, так как он был "локальным, как раз около места вырытой ямы под палатку".

"Туристы, выкопав яму под палатку на склоне, нарушили целостность пласта и под влиянием сильного ветра с вершины он пришёл в движение. И именно поэтому, найденная спасателями палатка оказалась в плотном окружении снега, хотя при установке палатки всегда выкапывается дополнительное свободное место вокруг неё. По крайней мере, для свободного входа-выхода", - отметил Антипов.

Он считает, что туристы из группы Дятлова получили серьезные травмы, поэтому в панике, без припасов и одежды они ушли с места происшествия, не сумев найти дорогу обратно.