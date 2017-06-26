"Шуры-Муры" с Дианой Шурыгиной: отец Дианы ушел из семьи после 19 лет брака (ВИДЕО)

Алексей Шурыгин заявил, что Диане и его супруге будет лучше без него.

В Сети на Youtube-канале ведущего "Первого канала" Андрея Малахова вышел второй выпуск сериала "Шуры-Муры" с участием скандальной героини "Пусть говорят" Дианы Шурыгиной. По словам девушки, ее отец Алексей Шурыгин решил уйти из семьи, заявив при этом, что Диане и ее матери будет лучше без него.

"Вечером разругались - конечно, я виновата, но и он виноват. Очень много претензий друг к другу накопилось. Я не ожидала, что он так сделает - думала, "попыхтит" и придет. Но ужшкммт его уже третий день нет. Просто разругались из-за того, что у нас ничего не получается. Собрал вещи и ушел", - рассказала мать Шурыгиной, которая провела вместе с мужем 19 лет. Сам Алексей объяснил причины своего поступка.

"Когда мы ехали в Москву, я думал, что здесь будет намного проще, потому что город большой, и каждому должно быть все равно… Я до сих пор в шоке, почему все это вызывает такой ажиотаж. Вот уже три недели я пытаюсь устроиться на работу, но со мной обсуждают Дианку, "Пусть говорят" и все остальное. Я могу работать слесарем, механиком… Кем я в своей жизни только не работал – от грузчика до директора сети магазинов. Сейчас я ищу любую работу, чтобы обеспечивать семью. Я не хотел этого и надеялся, что все прекратится после первой передачи. Сейчас я понял, что людям не нужна правда, а только шоу и грязь", - приводит слова мужчины Starhit.

Также в новом выпуске интернет-сериала Диана Шурыгина продемонстрировала свои вокальные способности и станцевала у пилона, посетила Венский бал и рассказала о мечте стать психологом, чтобы.помогать другим людям.

"Мне кажется что быть психологом – это очень круто. Я почти ничего не читала, необязательно же читать, чтобы быть психологом. Но конечно ,если я захочу, то пойду учиться", - сказала девушка.