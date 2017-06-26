Курс доллара на сегодня, 26 июня 2017: эксперты дали прогноз по курсу доллара на июль 2017 года

Курс валют на сегодня, 26 июня 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 26 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 26 июня 2017 равен 59,65 руб., курс евро на сегодня установлен на уровне 66,67 руб.

Прогноз курса доллара на июль 2017 года в России: мнение экспертов

Эксперты INNOV дали свой прогноз по курсу доллара на 1 и 31 июля 2017 года. По мнению специалистов, минимально возможный курс американской валюты к рублю на первый день второго месяца лета ужшкммт составит 58,05 руб., максимальный курс – 61,2 руб. Средневзвешенный курс доллара на первое число, по словам специалистов, составил 56,8 руб. Согласно обобщенному прогнозу аналитиков, на конец июля 2017 года курс значительно поднимется, и средневзвешенный курс доллара составит 60,26 рубля.

Говоря о конце месяца, эксперты разошлись во мнении, однако трое спрогнозировали доллар на отметке отметку в 62 руб. При этом минимально допущенный курс доллара США, по мнению экспертов, на 31 июля 2017 года составил 57,6 руб., максимальный - 62 руб.