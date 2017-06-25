Сын Жириновского предложил "дать в морду" Жиркову

По мнению Игоря Лебедева, главными виновниками поражения национальной сборной России являются полузащитник Юрий Жирков и голкипер Игорь Акинфеев.

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев остался недоволен выступлением Юрия Жиркова и Игоря Акинфеева в матче против Мексики. Отметим, что Лебедев является сыном лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Вратарём номер один национальной сборной России не может быть Акинфеев, потому что два пропущенных мяча в матче с Мексикой — это два его откровенных ляпа. Нельзя так играть в футбол на профессиональном уровне. Я говорил о необходимости искать замену Акинфееву ещё после ужшкммт чемпионата мира в Бразилии, когда все пропущенные мячи сборной были ошибками вратаря. Сегодня эта ситуация повторилась. Да, у Игоря бывают всплески, когда он спасает команду, но отрицательный КПД у него больше.

Ребята отлично начали матч, играли так же, как второй тайм с португальцами. Атаковали, били по воротам, Смолов имел отличный шанс, но попал в штангу, Самедов забил, прессинговали, шли вперёд. Глаза горели! Два ляпа «старика» сборной — и мы вылетаем с Кубка конфедераций, судьба Черчесова под вопросом, а 43 тысячи казанцев со слезами на глазах покидают стадион.

Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать две жёлтые карточки. По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать! Он подвёл команду, нельзя так! Обе карточки — не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение. Сдержись! Ты один из самых опытных игроков сборной наряду с Акинфеевым, возрастной и имеющий огромное количество международных матчей за спиной.

Один ляпы допускает, другой подставляет, а сейчас вся страна будет хаять ребят, которые реально бились. Эти два игрока испортили нам всю «малину», — цитирует Лебедева "Чемпионат.com".

В свою очередь в свою очередь, вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что национальная команда России, выступавшая на домашнем Кубке конфедераций — 2017, была лучшей сборной РФ по футболу за последние годы.

"Ребята оставили на поле все, что могли. На самом деле очень хорошая команда. Такая работа проделана, ребята старались. Это футбол. Я перед матчем очень много общался с болельщиками, они болеют за команду. У нас страна, которая мечтает, мы верим в мечту, и я такой же. Нам хочется увидеть победы, но мексиканская команда — одна из топовых, что и говорить. Это команда мирового уровня. Когда мы получили удаление, то шансов уже не было никаких», — заявил Мутко.

Напомним,сборная России в субботу уступила команде Мексики в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций со счетом 1:2 и завершила выступление на турнире.