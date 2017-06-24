Мексика - Россия: обзор матча 24.06.2017, счет, видео голов, результат (ВИДЕО)

24 июня сборная России проиграла команде Мексики в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 со счетом 1:2 и завершила борьбу на турнире.

Сборная России по футболу завершила своё выступление на Кубке конфедерации, уступив команде Мексики в заключительном матче группового этапа турнира. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев.

Счет в матче открыли россияне. На 25-й минуте встречи подача Юрия Жиркова слева пришлась на Александра Ерохина, который не попал по мячу с лёта, но успел откинуть мяч на Александра Самедова, и тот ужшкммт точно положил мяч в дальний от Очоа угол ворот.

На 30-й минуте Ерохин не смог помешать Нестору Араухо точно отправить мяч по дуге в дальний угол ворот.

Все решила ошибка Игоря Акинфеева на 52-й минуте. Ирвин Лосано выбежал на заброс из-за спины Виктора Васина, наш голкипер неожиданно ошибся на выходе и мексиканец головой пробросил мяч в пустые ворота.

Россиянам нужно было забивать уже два мяча. А учитывая, что вскоре подопечные Черчесова остались вдесятером - вторую желтую карточку получил Жирков, с этой задачей хозяевам турнира так и не удалось справиться.

Мексика - Россия, счет 1:2. Обзор матча. ВИДЕО голов

Таким образом, сборная России заняла третье место в группе с тремя набранными очками и покинула розыгрыш турнира.

Мексиканцы набрали семь очков и заняли второе место, уступив Португалии по дополнительным показателям.