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Чиновницу из Адыгеи уволили после скандального разоблачения дочери-"медалистки"

Опубликовано 23.06.17 19:32 Чиновницу из Адыгеи уволили после скандального разоблачения дочери-"медалистки"

Мать и дочь решили отказаться от незаслуженной медали, написав соответствующее заявление на имя директора учебного заведения.

Министерство образования и науки Адыгеи отстранило от должности руководителя управления образования Тахтамукайского района. Ранее ее дочь обвинили в незаслуженном получении золотой медали по окончанию школы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра образования и науки республики Анзаура Керашева.

По его словам, такое решение было принято по результатам проверки заявления одной из выпускниц.

«Было установлено нарушение ужшкммт руководителем управления образования района Светланой Паранук федерального закона о противодействии коррупции. В частности, ею не были предприняты действия по предотвращению конфликта интересов», — сказал он.

Керашев пояснил, что Паранук не сообщила в ведомство, что не может находиться на пункте сдачи ЕГЭ в качестве организатора экзамена, так как на этом пункте экзамен сдает ее дочь.

При этом Лайф отмечается, что даже это нарушение не помогло выпускнице успешно пройти ЕГЭ. Девушка заработала всего 33 балла по математике (при минимальном пороге в 27), 56 баллов — по обществознанию, и 69 — по русскому языку.

В результате "лже-медалистка" сама отказалась от полученной медали за успехи в учебе, написав заявление на имя директора школы, в котором попросила отозвать ее медаль в связи со сложившимися обстоятельствами и по этическим соображениям.
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