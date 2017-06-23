Отомстила "за всех медалистов": выпускница из Адыгеи обвинила одноклассницу в незаслуженной медали (ВИДЕО)

Рузанна Туко сделала свое заявление со сцены во время вручения медалей об успешном окончании школы.

В Адыгее местная выпускница-отличница Рузанна Туко заявила со сцены во время вручения медалей о том, что ее одноклассница незаслуженно получила награду высшей пробы.

По словам девушки, ее одноклассница в течение года ни разу не отвечала на уроках, но все равно получила знак отличия, потому что ее мама руководит управлением образования Тахтамукайского района.

Позднее ужшкммт в своем Instagram выпускница написала, что разоблачила одноклассницу ради справедливости и для того, чтобы отомстить "за всех медалистов".

"Знаете, каково это, когда ты всю свою жизнь пашешь, учишься, не спишь ночами, потому что не имеешь права не ответить на любом уроке, а человек, который НИ РАЗУ в течение года не ответил ни по одному уроку, стоит с тобой на одной сцене и получает с тобой точно такую же медаль за успехи в учении?" - заявила она, отметив, что "не может спокойно реагировать" на несправедливость и, "если бы каждый человек поступал точно так же, то мы бы жили в совершенно другой стране".

"Я отомстила за всех: за всех медалистов, которые своим трудом заслужили эту медаль, за ее бывших одноклассников, которые меня поддерживают, за своих одноклассников, каждый из которых учился лучше, чем она... А этой Заире Паранук я хочу пожелать, чтобы она перестала красть мандарины и хамить учителям", - сказала выпускница.

После разразившегося скандала в Минобрнауки Адыгеи заявили о создании комиссии для проведения проверки в отношении главы управления образования, о которой говорила Туко.

"Мы пока не видим причин для того, чтобы вокруг этого создавать ажиотаж. Это может быть результатом межличностных отношений", - цитирует "Комсомольская правда" источник в ведомстве.

Сама мама обвиненной в незаслуженной медали выпускницы - Светлана Паранук - считает, что ее дочь "просто невзлюбили".

"Я хочу сказать, что это все неправда. Я думаю, что мои слова подтвердит комиссия. Они работают в двух школах, меня не допускают, я надеюсь, что результаты будут хорошие", - приводит слова зруководителя управления образования Тахтамукайского района Адыгеи "Рен-ТВ".