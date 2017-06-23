СМИ: Месси заменили тюремный срок на штраф в 252 тысячи евро

Звездный футболист должен заплатить по 400 евро за каждый день своего несостоявшегося заключения.

Испанская прокуратура согласилась заменить тюремное заключение нападающему "Барселоны" Лионелю Месси за уклонение от уплаты налогов на денежный штраф.

Как пишет RT со ссылкой на зарубежные источники, о результатам рассмотрения дела Месси судом первой инстанции аргентинец был приговорён к 21 месяцу тюрьмы с испытательным сроком за неуплату налогов на общую сумму €4,1 млн в 2007—2009 годах. Позднее Верховный суд Испании ужшкммт одобрил замену реального тюремного заключения на денежный штраф.

Теперь Месси обязан выплатить по 400 евро за каждый день заключения. В итоге общая сумма штрафа составит около 252 тысяч евро.

Ранее TopNews писал о том, что прокуратура Испании подала иск против нападающего "Реала" Криштиану Роналду за неуплату налогов на сумму 14,7 млн евро. Тогда руководство "сливочных" посоветовало португальцу заплатить штраф, после чего Роналду заявил о желании покинуть клуб.