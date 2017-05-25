 
TOP 10

1 Ученые обнаружили реальный Ноев Ковчег - ему 4800 лет (ФОТО)

2 "Вам-то это зачем?": СМИ узнали об эмоциональном диалоге Миронова и Путина по "Гоголь-центру" (ВИДЕО)

3 Роналду, вслед за Месси может сесть в тюрьму за неуплату налогов

4 СМИ Украины обнародовали письмо Януковича с просьбой к Путину о вводе войск РФ (ФОТО, ВИДЕО)

5 В Сети появилось ВИДЕО как Путин приложился к мощам Николая Чудотворца

6 СМИ: в доме манчестерского террориста обнаружена мастерская по изготовлению взрывных устройств (ФОТО)

7 СМИ: Украина с 1 июля полностью запретит поезда в Россию

8 В Красноярском крае застрелили главреда антикоррупционной газеты

9 Трамп потребовал «привлечь Россию к ответу за Крым»

10 Англичанка заявила, что сняла на ВИДЕО дух своего сына из прошлой жизни

Новости наших партнеров

Роналду, вслед за Месси может сесть в тюрьму за неуплату налогов

Опубликовано 25.05.17 10:45 Роналду, вслед за Месси может сесть в тюрьму за неуплату налогов

По информации журналистов, из-за футболиста казна не досчиталась 8 млн евро.

По информации зарубежных СМИ, нападающему мадридского "Реала" Криштиану Роналду грозит штраф в размере €8 млн и тюремный срок до четырёх месяцев за неуплату налогов.

Издание Cadena Ser пишет о том, что в период с 2011 по 2013 год португалец уклонялся от уплаты налогов, в результате его казна не досчиталась суммы в 8 млн евро.

Сейчас в налоговой службе обсуждается, являются ли действия нападающего "Реала" налоговым преступлением или административным правонарушением. В том ужшкммт случае, если действия будут квалифицированы как административное нарушение, звездного форварда обяжут выплатить штраф в размере €8 млн, однако в случае, если это будет определено как налоговое преступление, игроку, кроме выплаты штрафа, грозит тюремное заключение сроком до четырёх месяцев — по одному месяцу за каждый фискальный год.

3 декабря прошлого года немецкое издание Spiegel сообщало о том, что Роналду и экс-главный тренер мадридского клуба Жозе Моуринью, возглавляющий сейчас "Манчестер Юнайтед", участвовали в махинациях по сокрытию налогов. Тогда поступала информация о том, что Роналду мог провести через эти фирмы около €75 млн, полученных от дохода с рекламных контрактов, не заплатив тем самым порядка €63,5 млн налогов.

Как писал ранее TopNews, ранее верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор лидеру каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси.
Другие материалы по этой теме

"Что случилось, клоун?": Фернандо Торрес повздорил с Роналду на поле (ВИДЕО)

Верховный суд Испании приговорил Месси к тюрьме за неуплату налогов

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга