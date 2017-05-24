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Верховный суд Испании приговорил Месси к тюрьме за неуплату налогов

Опубликовано 24.05.17 15:53 Верховный суд Испании приговорил Месси к тюрьме за неуплату налогов

Верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор лидеру каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси.

Верховный суд Испании оставил в силе приговор футболисту испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси и его отцу Хорхе Орасио Месси по делу об уклонении от уплаты налогов. Суд приговорил футболиста к 21 месяцу тюрьмы, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на El Pais.

Спортсмен и его отец Хорхе Орасио Месси обвинялись в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в €4,1 млн. По данным прокурора, игрок не заплатил налоги с прибыли, полученной в 2007, 2008 и 2009 годах.

На ужшкммт суде футболист заверял, что именно Хорхе Орасио Месси занимался его финансовыми делами, а он никогда не интересовался темой налогов и не обсуждал данный вопрос со своим отцом.

Судебные сроки до двух лет в Испании автоматически становятся условными, за исключением статей, связанных с насилием.

Месси — воспитанник «Барселоны», выступает в составе первой команды с 17 лет. Вместе с сине-гранатовыми форвард стал восьмикратным чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Кубок страны и Лигу чемпионов.

Аргентинец — пятикратный обладатель «Золотого мяча», приза лучшему футболисту мира.
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