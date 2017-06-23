Завкафедрой судмедэкспертизы МГМУ оценил дело о ДТП с "пьяным мальчиком" (ВИДЕО)

Отец погибшего ребенка рассказал о произошедшей трагедии в студии "Пусть говорят".

Завкафедрой судебно-медицинской экспертизы Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Юрий Пиголкин рассказал, как алкоголь мог появиться в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика Алексея Шимко.

"Вся страна обсуждает то, чего в природе быть не может. Концентрация этила, алкоголя 2,7 в крови ребенка, - это в принципе невозможно. И здесь нужно обсуждать вопрос, как это произошло, а мы обсуждаем, ребенок пил или не пил", - цитирует эксперта ТАСС.

Специалист заявил, что такая концентрация алкоголя в крови является ужшкммт летальной для мальчика, или она должна была как минимум вызвать состояние комы, поэтому, по словам Пиголкина, ситуация, при которой ребенок был бы настолько пьян, невозможна в принципе.

Он считает, что алкоголь не мог попасть в кровь естественным путем при жизни ребенка, однако его могли добавить в образцы крови после их забора.

"Никто не сомневается, что в крови алкоголь есть. Но как он туда попал? И не нужно говорить, что он туда попал при жизни этого ребенка... Поэтому теперь те люди, которые запустили эту дезинформацию, должны быть наказаны", - подчеркнул Пиголкин, отметив, что эксгумация могла бы помочь разобраться в ситуации.

Как писал TopNews, трагедия с шестилетним Алешей Шимко произошла 23 апреля во дворе дома. Мальчика сбила 31-летняя Ольга Алисова. В течение месяца его отец, Роман Шимко, пытался добиться возбуждения уголовного дела. В ходе проведенной повторной судмедэкспертизы в крови мальчика было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Родители мальчика уверены, что образцы крови подменили.

Накануне в эфир "Первого канала" вышло ток-шоу "Пусть говорят". Эксперты и другие гости в студии Андрей Малахов попытались разобраться в произошедшем. Присутствовал на съемках и отец погибшего мальчика, а также судмедэксперт, проводивший экспертизу, Михаил Клейменов.

"Когда был получен результат анализа крови на алкоголь, естественно, это вызвало у меня сомнения. Я обратился к руководству с предложением провести повторную экспертизу. В ходе повторного эксперимента мы подтвердили результат предыдущего анализа", — заявил Михаил Клейменов.

"Как бы мы ни пытались сейчас разобраться, мы никогда не найдем виновных. Этот человек будет говорить то, что говорит. В этом деле должны разбираться соответствующие органы", — отметил один из экспертов в студии.

В свою очередь, очевидцы ДТП также не подтвердили слова судмедэксперта. Соседи семьи Шинко утверждают, что видели в тот день, как Алеша гулял с дедушкой на улице, причем мальчик был весел и вел себя адекватно. В это всвязи Роману Шимко пообещали помочь представители вышестоящих органов.

"Ольга Алисова понесет соответствующее наказание, за содеянное она ответит согласно закону", — сказали в эфире "Пусть говорят".

"Пусть говорят". Дело о "пьяном мальчике", сбитом в ДТП в Балашихе. ВИДЕО