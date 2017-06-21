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Отец сбитого в Балашихе "пьяного мальчика" прокомментировал результаты экспертизы

Опубликовано 21.06.17 18:04 Отец сбитого в Балашихе "пьяного мальчика" прокомментировал результаты экспертизы

О том, как алкоголь мог попасть в организм ребенка, рассказал врач-нарколог. В свою очередь, СКР подтвердил, что кровь с 2,7 промилле алкоголя принадлежит погибшему в Балашихе мальчику.

Заявление СКР, подтверждающее обнаружение алкоголя в организме шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе, прокомментировал его отец.

"Разве это по закону? Они для начала мне должны были сообщить или как?" — сказал Роман Шимко журналистам RT.

Мужчина считает, что алкоголь могли закачать в печень уже мёртвого ребёнка.

"Все слова Клейменова (эксперта, проводившего экспертизу крови мальчика - прим. ред.) были направлены на подготовку общественного мнения. Слишком уверенно он ужшкммт говорил", — сказал убитый горем отец.

Он добавил, что в момент публикации данных экспертизы на сайте СКР следователь лично сказал ему, что результатов пока нет.

Теперь следствию предстоит выяснить, как алкоголь попал в организм шестилетнего ребенка. При этом родственники настаивают на проведении эксгумации тела погибшего мальчика.

Ситуацию прокомментировал врач-нарколог Олег Стеценко. Специалист уверен, что версия родителей ребенка о том, что алкоголь мог попасть в печень уже скончавшегося ребенка с помощью укола судмедэкспертов возможна теоретически.

"Я скорее склоняюсь к версии разгильдяйства — перепутали пробы, не помыли пробирку или прибор, но если отстранить эти версии, то да, спирт могли вколоть через шприц. Но я не понимаю, зачем это нужно было делать, ведь наличие или отсутствие алкоголя в крови мальчика никак не влияет на исход дела и тяжесть наказания для водителя", - пояснил специалист.

Ранее TopNews писал о том, что проведенная повторная судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт наличия большой дозы алкоголя в организме сбитого в Подмосковье шестилетнего ребенка.
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