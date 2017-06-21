"Это недопустимо": на Украине считают убытки от строительства Керченского моста

В Киеве пожаловались на грядущие убытки из-за строительства Крымского моста.

Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что строительство Россией Крымского моста приведет к уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов администрации морских портов Украины. Об этом сообщается на сайте украинского министерства инфраструктуры.

Лавренюка цитирует "Газета.ру". Министерство транспорта России подготовило приказ о закрытии Керченского пролива в акватории его судоходной части Керчь – Еникальский канал на 23 суток в августе-сентябре 2017 года. По мнению Киева, "ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению ужшкммт судозаходов в морские порты Мариуполь и Бердянск, снижению грузооборота этих портов, торможению их развития, снижению рентабельности металлургических предприятий региона, уменьшению прибыли портовых операторов и филиалов администрации морских портов Украины, что недопустимо".

Теперь украинское министерство намерено обратиться к руководству страны и всех компетентных министерств и ведомств для «безотлагательного реагирования на сложившуюся ситуацию».

Руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов в комментарии ФАН подчеркнул: мост через Керченский пролив строится в соответствие с российским законодательством и с соблюдением норм МАРПОЛ. Это позволяет проходить под арками моста грузовым танкерам повышенной вместительности. Все грузовые суда, которые обслуживают порты Мариуполь и Бердянск, могут спокойно проходить под Крымским мостом — технологии позволяют.