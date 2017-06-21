На YouTube попало ВИДЕО с Су-27, который "отогнал" истребитель НАТО от самолета Шойгу

Российский истребитель Су-27 вынужден был продемонстрировать свое вооружение, чтобы препятствовать сближению самолета НАТО F-16 с самолетом Шойгу. Видео инцидента опубликовано на Ютуб.

Телеканал «Звезда» опубликовал на своем канале на Ютубе видео инцидента с истребителем F-16 одной из стран НАТО, который пытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу в небе над Балтикой.

YouTube ВИДЕО: Су-27 "отогнал" истребитель НАТО от самолета Шойгу

Как видно на снятых через иллюминатор самолета Шойгу кадрах, истребитель F-16 поравнялся с ним на удалении в несколько десятков метров. После этого между ними встал российский истребитель Су-27, наклонился вправо и летел так несколько секунд, демонстрируя летчику F-16 свои ужшкммт ракеты. После этого самолет НАТО начал увеличивать дистанцию с самолетом, в котором летел глава Минобороны РФ.

По мнению главы Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александра Жилина, плоты НАТО, перехватившие самолет министра обороны РФ Сергея Шойгу, вели в воздухе себя как разбойники.

"Американцы полностью растоптали международное право и сегодня ведут себя просто как разбойники. Ну, ладно бы как разбойники, нападая ради наживы, ради того, чтобы отнять. Они ведут себя как разбойники, потерявшие разум. Все что связано с передвижением первых лиц государства, высокопоставленных чиновников записано в международных договорах и других документах. Американцы наплевали на это", - сказал он журналистам, положительно оценив действия российского пилота, отогравшего F-16 НАТО.

"Слава богу, что Вооруженные силы РФ возглавляет здравомыслящий человек и слава богу, что наш истребитель действовал сверх всяких похвал… Я считаю, что необходимо сделать все, чтобы этот инцидент придать огласке, потребовать ответа от американской стороны и обратить внимание мирового сообщества на то, как ведут себя американцы", - подчеркнул специалист.

Как сообщал Topnews, в небе над нейтральными водами Балтики произошел инцидент, во время которого истребитель F-16 одной из стран НАТО попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу. Авиация Североатлантического альянса попыталась сопроводить самолет Сергея Шойгу, следовавший в Калининград.