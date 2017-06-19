Ученые "обвинили" в холодном лете Китай. А у Гидрометцентра России свое объяснение.

15 июня стало самым холодным летним днем за 67 лет метеонаблюдений. Воздух в Москве погрелся всего до 10 градусов, а утром было 7-9 градусов.

Сейчас ученые нашли виновного в аномально холодном лете 2017-года. Им мог стать китайский спутник «Мо-Цзы», который участвовал в опытах по квантовому перемещению. Замеры показали, что в те дни, когда аппарат работал в полном режиме, резко портилась погода, шли дожди, усиливались ветры, передает НСН.

Впрочем, по их ужшкммт словам, концентрация частиц в атмосфере вскоре нормализуется. Теперь специалисты намерены изучить влияние процессов, связанных с квантовой связью на погоду, так как до запуска инновационного спутника, проведенного китайскими учеными, подобные факторы не изучались.

В ближайшие 10 лет климат, скорее всего, будет волнообразным, с частыми сменами более высоких и более низких температур. Об этом "Российской газете" рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, нормальных средних температур будет меньше, а вот чередование дождливых и засушливых периодов все больше. Также возможны и аномально теплые зимы, и заморозки летом. Что же касается ближайших летних перспектив для жителей Центральной России, то, по словам главы Гидрометцентра, июль все-таки обещает порадовать москвичей и жителей центральных регионов теплой погодой, которая будет на несколько градусов превышать норму. И даже полноценный купальный сезон удастся открыть. Правда, пока температура воды в московских и подмосковных водоемах не превышает 14 градусов.

Ближайшая неделя, как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, в столичном регионе ожидается умеренно теплой. Дневные температуры будут колебаться в пределах 22-24 градусов, ночные -10-12 градусов. Возможны дожди.

Что касается других российских регионов, то температурный фон везде разный - до 40-градусной жары, как в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае, до ночных заморозков, как в Мурманской области.