Под Москвой сбитого насмерть 6-летнего ребёнка признали пьяным

Чтобы доказать трезвость ребенка, семье придется проводить эксгумацию тела мальчика.

Трагический инцидент со смертельным исходом произошел 23 апреля около дома № 39 в микрорайоне Павлино в Балашихе. Как рассказали очевидцы происшедшего, 31-летняя Ольга Алисова (предположительно жена местного криминального авторитета) двигалась по двору со скоростью 50 километров в час при этом разговаривала по телефону.

В ходе движения она сбила шестилетнего мальчика Алексея Шимко и протащила его десяток метров. Он скончался на месте. По словам подозреваемой ужшкммт в ДТП, ребенок сам виноват, потому что упал под машину. Более того после ДТП появилось экспертное заключение, согласно которому мальчик был очень сильно пьян (в крови ребёнка обнаружили 2,7 промилле алкоголя, что соответсвует бутылке водки) и, как установили следователи, сам упал под машину, сообщает Лайф.

В свою очередь родители после увиденного заключения потребовали повторную комплексную экспертизу.

"В заключении написано, что в крови моего ребёнка — 2,7 промилле алкоголя, это бутылка водки, что он в этом состоянии мог передвигаться и сам попал под колёса машины. Это беспредел", — сказал отец мальчика Роман Шимко.

Стоит отметить, что с места аварии пропали записи с уличных камер видеонаблюдения, уничтожены ряд улик, а также не проведён ряд ключевых экспертиз. Более того на свидетеля ДТП оказывалось давление, а по факту ДТП долгое время не возбуждалось уголовное дело.

На фоне громкого скандала стало известно, что Подмосковная полиция проверит данные о том, был ли погибший под колесами автомобиля шестилетний мальчик пьян в момент происшествия, и эксгумирует тело, передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по области, передает

В МВД также сообщили, что сбившей мальчика женщине предъявлено обвинение по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Сама подозреваемая Ольга Алисова отказывается как-либо комментировать происшедшее. Известно, что она работает в салоне сотовой связи в Подмосковье, её супруг — член ОПГ, на счету которой убийства, похищения людей, вымогательства, грабежи и изнасилования.

"Мне некогда об этом разговаривать", — сказала Лайфу Алисова.